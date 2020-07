„Dva milimetry od války.“ Blaha ostře zareagoval na rozhodnutí Bank of England vůči Venezuele

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha okomentoval rozhodnutí Bank of England uznat za legitimního prezidenta Venezuely opozičníka Juana Guaidóa a zakázat skutečnému prezidentovi země Nicolási Madurovi přístup ke zlatu v hodnotě 1 miliardy dolarů. Jde o obyčejnou loupež, která má však nedozírné důsledky pro svět, píše politik.

Dle Blahy rozhodnutí Bank of England znehodnocuje Chartu OSN a staví malé národy do pozice kolonií bohatších západních mocností. V této souvislosti poslanec připomíná iniciativu předsedy strany Směr-SD Roberta Fica získat z Bank of England slovenské zlato.

„Jaké existují ve světě garance národní suverenity, když vám západní banky mohou odmítnout vydat vaše národní úspory? Oni mohou vyhladovět celý národ – dnes Venezuela, zítra jiný stát. A jednoho dne Slovensko – pokud nebudeme poslouchat. Vítejte ve svobodě a demokracii,“ píše Blaha na Facebooku.

Dále politik udeřil na zahraniční politiku Velké Británie a zároveň se odkazoval na koloniální minulost země. „Kvůli britskému imperialismu umíraly miliony,“ uvedl.

„Zlato patří Venezuele, tečka. A Británie ho ukradla. Toto je dva milimetry od vyhlášení války. V poválečné éře se jedná o jedno z nejotřesnějších porušení mezinárodního práva a (ministr zahraničí, pozn. red.) Korčok je zticha. Korčokovi a (premiérovi, pozn. red.) Matovičovi je zjevně jedno, že tímto se i sama existence Slovenské republiky stává nejistou – vždyť nikdy nevíme, jak rozhodnou v Londýně či Washingtonu,“ sdělil.

Malé sáty z hlediska Blahy potřebují pro přežití mezinárodní právo a úctu k svrchovanosti národů. K tomu dodává, že Slovensko by mělo okamžitě sebrat z Británie své zlato „než ho ukradnou jako Venezuele“ a protestovat proti porušení principu národní suverenity.

„Když jiným berou svobodu a jsme zticha, tak i jiní budou zicha, když budou brát svobodu nám (…) Pane ministře Korčoku, vzpamatujte se, ukažte, že máte v sobě alespoň špetku vlastenectví a jednejte!“ uzavřel svůj příspěvek Blaha.

Slovensko uznalo Guaidóa

Ve středu slovenský ministr zahraničí a evropských záležitostí Ivan Korčok oznámil, že se Slovenská republika připojila ke 24 státům EU, které uznávají Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely.

Stojí za zmínku, že Bratislava tak zareagovala na „nepřátelský krok“ venezuelských úřadů, které po uvalení sankcí ze strany EU rozhodly vyhostit unijní velvyslankyni. Ale již ve čtvrtek Caracas odstoupil od svého rozhodnutí, udělal tak poté, co se dohodl s Bruselem na zachování normálních diplomatických styků.