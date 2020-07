„To jste opsala z Anticharty, že?“ Adamová z TOP 09 chtěla zneužít Husův odkaz a schytala to od Ovčáčka

No on se chleba dá koupit i za Eura a dolary, ale to jistě víte. Je Dobře připomínat si památku boje za pravdu. Ale je ostudné vidět k čemu je ona vzpomínka využívána. Stejně jako u paní Horákové vám nejde o pravdu, ale o to rýpnout si do politických oponentů.