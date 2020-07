„Pokud Maďarsko nedovolí, aby ho Západ napálil, může z krize vyjít silnější.“ Orbán vyzval k důvěře armádě a policii

Pokud Maďarsko nedovolí epidemii znovu „vystřelit“ a „zůstane ve střehu s hraniční kontrolou“, pokud budou podporovány investice a tvorba pracovních míst a pokud Maďarsko nedovolí Západu, aby s ním zacházel jako s „hlupákem“, pak by země mohla z krize vyjít silnější. Prohlásil to premiér Maďarska Viktor Orbán pro veřejný rozhlas Kossuth.

Maďarský premiér Viktor Orbán promluvil k národu a konstatoval, že Maďarsko první vlnu koronavirové epidemie zvládá a dodal, že dokáže zvládnout i případnou druhou vlnu.

„Pokud Maďarsko nedovolí, aby ho Západ napálil, může z krize vyjít silnější,“ zdůraznil premiér s tím, že si Maďarsko dokáže poradit i s případnou druhou vlnou koronavirové pandemie.

Ovlivňuje nelegální migrace šíření koronaviru?

„Potřebujeme naši policii a vojáky ... To, čeho jsme byli svědky v západní Evropě a Americe, že společnost a politici zradili vlastní policii, to se nesmí ve střední Evropě opakovat,“ řekl maďarský premiér.

Je také třeba usilovat o to, aby se zabránilo zvyšování migrace, která by ohrožovala zdravotní situaci v Maďarsku, zdůraznil premiér. Počet nakaženách se totiž údajně zvýšil v zemích nacházejících se podél tradičních migračních tras, což znamená, že ochrana hranic nyní znamená také ochranu zdraví, dodal. Orbán rovněž uvedl, že nečekaně vzrostla i činnost lidských pašeráků.

V komentáři k rozhodnutí soudu EU, kterým se prohlašuje, že maďarská tranzitní zóna se rovná zadržení, uvedl, že reakcí Maďarska je uzavřít tyto zóny a zpřísnit kontrolu hranic.

„Chránit naše hranice znamená chránit i naše zdraví,“ uvedl Orbán. „Pokud chceme, aby Maďarsko zůstalo mírumilovným, bezpečným a klidným místem, musíme migraci čelit s maximální přísností,“ řekl také Orbán.

Ekonomická záchrana EU v časech koronakrize

Orbán ve svém projevu poznamenal, že Evropa vstupuje do nové éry, ve které jsou Německo a střední Evropa považovány za ty, kdo „mohou kontinent vytáhnout z krize“.

„Nemůžeme nechat Brusel, aby nám vnucoval způsob života, o který Maďaři, Češi a Poláci nestojí. Měli by nás nechat žít naše životy. Pak budeme všichni společně úspěšní,“ uvedl a dodal: „Měli by nás nechat žít vlastní životy a budeme spolu úspěšní.“

Premiér upřesnil, že nyní nebyl „čas na budování říší“, ale spíše na to, aby národní státy pracovaly společně chytře.

Pár slov věnoval i plánu na ekonomickou záchranu EU v časech koronakrize. Zdůraznil, že v současné podobě tato pomoc poputuje zejména na jih Evropy, do Španělska, do Itálie, ale také do Francie. To jsou však dle něj relativně bohaté země, které si neprošly zkušeností komunismu, takže je třeba zvážit, zda tyto země opravdu nutně potřebují finanční injekci. Maďarsko je prý připraveno jihu Evropy pomoci, ale žádá za to, aby se s ním jednalo s úctou, mezi státy EU jako rovný s rovným.

Německé předsednictví v Radě EU

Pokud jde o německé předsednictví EU, Orbán uvedl, že Maďarsko by mohlo spolupracovat s prezidentem EU, pokud by v probíhajících hospodářských debatách dostalo spravedlivého zacházení. Maďarsko však není připraveno spolupracovat s Německem na otázce žadatelů o azyl a uprchlíků.

„Zatímco Německo se snaží vyřešit své demografické problémy s pomocí migrantů, Maďaři nevěří, že přivádění migrantů z muslimského světa může v Maďarsku zajistit mírumilovný křesťanský život,“ zdůraznil Orbán.