„Matovič přiznal, že jeho partneři jsou prodejné holky.” Blaha udeřil další hitparádou největších šíleností vlády

Nová hitparáda největších šíleností slovenské vlády, kterou na svém facebookovém účtu představil poslanec Ľuboš Blaha, obsahuje řadu aktuálních politických témat a kontroverzních výroků předsedy vlády SR. Hned na začátku svého videa se Blaha věnuje vztahům uvnitř vládnoucí koalice, které podle slovenského politologa zdaleka nejsou názorným příkladem bezvadné spolupráce.

Hlavním jablkem sváru je nyní kauza údajného plagiátu předsedy SR Borise Kollára a jeho možná rezignace na svou funkci, stejně jako možný odchod Sme rodina z koalice. Premiér Igor Matovič jasně dává najevo, že je proti tomu, aby členové Kollárovy strany opustili vládní koalici. Podle něj to může přivést k dezintegraci celé koalice a k tomu, že řada poslanců by mohla začít jednat v cizích zájmech, a to z finančních důvodů.

„Igor Matovič má své vlastní poslance za kšeftaře a korupčníky, kteří by klidně nechali podplatit a nechali padnout by svou vlastní vládu…Dozvídám se od jejich vlastního šéfa, že jsou to prodejné holky,” říká Blaha.

Dále Blaha tvrdí, že slovenský premiér projevuje bezprecedentní neúctu vůči vlastním koaličním partnerům, zvláště vůči členům SaS a Za lidi. Matovič totiž tvrdil, že jenom předstírají, že zastávají nějaké zásadní stanovisko, ale za určitých okolností se budou moci smířit dokonce i s pro ně nepříznivým výsledkem. Blaha je přesvědčen, že kontroverzní jednání Matoviče vůči svým partnerům se zásadně liší od postupu bývalého premiéra a předsedy Smeru-SD Roberta Fica.

Blaha nenechal stranou ani tendenci k politizaci některých nepolitických funkcí a snahu premiéra prosazovat do takových funkcí své vlastní lidi. „…Za ředitele dětské nemocnice dali lesníka a ted’ do prešovské nemocnice putuje výrobce oken,” uvedl slovenský politolog.

Rezignace policejního prezidenta

Předtím prezident policejního sboru Milan Lučanský oznámil, že na konci srpna končí ve své funkci. Jako hlavní důvod svého odchodu označil snahy představitelů vládnoucí koalice politizovat slovenskou policii.

„Nechci nést odpovědnost za to, že ministerstvo vnitra politizuje policii. Je to velký krok zpět. Zvážil jsem všechny možnosti, které mi zákon nabízí. Přemýšlel jsem o svém kroku ze všech stran,” prohlásil Lučanský.

Lučanský rovnou prozradil, že se současným vedením ministerstva vnitra vzájemnou důvěru nemají. Policejní prezident vyslovil svou nespokojenost s tím, že mu začali sahat do pravomocí, a celkově odmítl tolerovat nový kurz ve vztahu ke slovenské policii.