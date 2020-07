Nebezpečí jaderné konfrontace se v poslední době značně zvýšilo, uvedl Lavrov

„Souhlasím s tím, že jaderné nebezpečí se v poslední době podstatně zvýšilo a že situace v oblasti bezpečnosti a mezinárodní strategické stability zjevně degraduje. Příčiny jsou všem jasné: USA si chtějí vrátit globální dominanci a dosáhnout vítězství v tom, čemu říkají soupeření velmocí, vzdávají se termínu strategická stabilita a označují to za strategické soupeření. Chtějí zvítězit,“ řekl Lavrov v průběhu online zasedání Primakovského cyklu přednášek.

Podotkl, že USA provádějí demontáž veškeré architektury kontroly zbrojení.

Lavrov rovněž prohlásil, že USA nemohou už dva roky potvrdit oficiálně tezi ruské strany o nepřípustnosti rozpoutání jaderné války, a Moskva je tím znepokojena.

„Nás zvláště znepokojuje již dvouleté odmítnutí USA znovu potvrdit základní zásadu, postulát o tom, že v jaderné válce nemohou být vítězové, a nesmí tedy být nikdy rozpoutána,“ řekl Lavrov.

Podle slov ruského ministra zahraničí tento návrh vyhotovený na papíře v duchu toho, o čem se domluvili představitelé vedení USA a SSSR ještě v minulém století, „čeká již v průběhu dvou let na schválení americké strany“.

Teze o nepřípustnosti jaderné války byla obsažena ve společném prohlášení, s nímž vystoupili sovětský předák Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan v Ženevě v roce 1985.

Obvinění na adresu Číny

Rusko je znepokojeno tím, že USA neustále předkládají nová obvinění Číně, a doufá, že nenávratný bod nebude překročen, prohlásil ruský ministr zahraničí.

„Je samozřejmě také naděje na to, že Číňané mají takovou politickou a diplomatickou zahraničněpolitickou kulturu, která se vždy snaží vyhnout ostrým situacím. Jsou ale i velmi znepokojivé příznaky toho, že nehledě na tuto naději, kterou je třeba hýčkat, přecházejí americké oficiální činitelé stále častěji na osobnosti, a to ve velmi tvrdé formě. To svědčí o značném napětí, jak na té, tak i na druhé straně. A toto napětí nás samozřejmě velmi znepokojuje,“ prohlásil Lavrov v průběhu Primakovského cyklu přednášek.

„Doufám samozřejmě, že zdravý rozum přece jen zvítězí a že situace nepřekročí nenávratný bod. Doufáme přece, že také ve Spojených státech jsou lidé, kteří si přemýšlí, co mají dělat dál. Když volební starosti pominou, co mají dělat, aby zaručili světu jistotu a aby ujistili celý svět o spolehlivosti dolarového systému,“ zdůraznil ruský ministr.

Vyslovil naději, že čínští a američtí kolegové mají v zásobě nějaké diplomatické metody, metody klasické diplomacie. „Kdy je třeba nikoli urážet jeden druhého veřejně, neobviňovat se ze všech hříchů, jak to dělají Američané každou chvíli, ale přece jen uznat, že máš před sebou jednu z velmocí. A je třeba přece jen respektovat zájmy, které má každá, nejen velká, ale i kterákoli země, kterýkoli stát,“ podotkl ruský ministr.

USA vyhrožují Číně sankcemi, obviňují ji z utlačování Ujgurů a jiných skupin muslimů, z porušování lidských práv, mj. v Tibetu a v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, a prohlašují, že návrh zákona o ochraně Hongkongu je zaměřen na likvidaci jeho značné autonomie. Čínské úřady tuto kritiku a veškerá obvinění odmítly a vyzvaly USA, aby nezasahovaly do výhradně vnitřních záležitostí země.