Hnutí Matoviče nebylo připraveno na vládnutí? Slovenský premiér podle politologa přiznal křehkost klubu OĽaNO

Agentuře SITA to sdělil politolog Tomáš Koziak, a to v souvislosti s vyjádřeními premiéra Igora Matoviče, který v uplynulých dnech hovořil o obavách, že po případném odchodu Jsme rodina z vládního seskupení by ze zbývajících 78 poslanců mafie koupila tři zákonodárce a koalice by ztratila parlamentní většinu.

Poslanec Jozef Bubnár (OĽaNO) o případném kupování poslanců řekl, že jej život naučil nedávat za lidi ruku do ohně. Vzpomněl si tak na jednu epizodu ze svého života.

„Ve mně mají lidé jistotu, že bych nezradil. Celý život žiji poctivě. Když mi paní prodavačka v potravinách vrátila o 30 centů více, s mými dcerkami jsem jel těch 30 centů vrátit přes celé město,“ přiblížil Bubnár.

Uvedl však, že neví, jak Matovič myslel svá tvrzení o stabilitě vládních poslaneckých klubů.

„Mohu mluvit za sebe. Já mám o klubu OĽaNO velmi dobré mínění. Jsme tam směs liberálů, středových politiků, konzervativců. Všichni se tolerujeme a respektujeme,“ dodal.

Místopředseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) uvedl, že klub liberálů je stabilní a nikdo z něj neodejde.

„Pokud má pan premiér pochybnosti, možná si myslí, že jej poslanci nemusí držet pohromadě. Nás si nikdo nekoupí, jsme stabilní klub. Stojíme si za slovem,“ zdůraznil Laurenčík.

Podle něj ale v koalici zůstane „pachuť“ po kauze diplomové práce předsedy parlamentu Borise Kollára (Jsme rodina), která způsobila v koalici vážnou krizi.

„Řekli jsme, že nepůjdeme odvolávat předsedu parlamentu, protože to bychom mohli rovnou odejít z koalice. Vytkli jsme mu to, vyzvali jsme ho k odstoupení a když to neudělal, další možnosti nemáme,“ zakončil věc Laurenčík.

Premiér by měl být konkrétnější

Poslankyně Vladimíra Marcinková (Za lidi) si nemyslí, že by koalice měla v budoucnu přijít o poslance strany, kterou reprezentuje.

„Jsme velmi stabilním klubem s jasným hodnotovým zaměřením, tam nevidím jakékoliv riziko takového chování. Pokud pan premiér takové riziko vidí, má být konkrétnější. Házet takový stín na koaliční partnery, v tomto případě na stranu Za lidi, není na místě,“ poznamenala.

Premiér Matovič od vzniku koalice již vícekrát upozornil na případné zásahy zvenčí. V dubnu tohoto roku před debatou o vládním programu varoval, že existují obrovské tlaky „rozebrat“ poslanecké kluby. Podle něj mafie udělá cokoliv, aby kluby rozbila.

O podobné hrozbě se premiér naposledy zmínil v souvislosti s kauzou diplomové práce Kollára a snaze udržet jej v koalici, protože „mafie číhá za rohem, aby na svou stranu získala alespoň tři poslance a koalici by poslanecká většina vydržela tak do září“.

Matovič poslance moc dobře nezná

Podle politologa Koziaka pravděpodobné nestabilitě klubu OĽaNO může nasvědčovat to, jak toto hnutí ve svém nitru funguje, nebo i to, jak se vybírali kandidáti na poslance. Podle něj v SaS či v straně Za lidi byl výběr poslanců standardnější.

„Poslanci, kteří byli v minulosti s OĽaNO více spjati, se dostali do vládních funkcí a do parlamentu místo nich přišlo mnoho náhradníků, které až tak moc nezná možná ani Matovič. Neví, co je to za lidi. Podobný případ dnes můžeme vidět při výběru přednostů okresních úřadů v režii OĽaNO. Jednoduše toto hnutí nebylo personálně připraveno na vládnutí v takovém rozsahu, jaký získalo podle výsledků voleb,“ zhodnotil věc Koziak.

Politolog si rovněž myslí, že užší spolupráce stran Za lidi a SaS by mohla premiéra Matoviče přimět k tomu, aby se choval i hodnotově, nejen pragmaticky. Kluby SaS a Za lidi mají v parlamentu dohromady 25 poslanců a ani bez nich by současná koalice nemohla fungovat.