„Oni jsou jako zelení fanatici. Hrozím se dne, kdy budou u moci.“ Piráti naštvali premiéra

Na úvod ukázal knihu o Milanu Kunderovi a vzpomněl si na svoji cestu do Paříže, kde se mu podařilo setkat se světoznámým spisovatelem. Uvedl, že byl zaražen tím, že Kundera tehdy neměl české občanství.

Rovněž předseda vlády vysoce zhodnotil úroveň služeb v dotyčných lázních a pak přešel k hlavní agendě.

„Ta Sněmovna, to byl zase velký zážitek,“ poznamenal premiér s tím, že se nediví, že má třetina obyvatel stále nejmenší důvěru v tuto instituci.

Domnívá se, že Poslanecká sněmovna je neefektivní a dochází k jednáním, která jsou zbytečná.

V Babišově shrnutí nechyběla problematika pandemie. Ironicky poznamenal, že se najednou každý člověk dokáže považovat za odborníka v této sféře.

„U nás nejenže všichni rozumí politice, fotbalu a rozpočtu, teďka jsou všichni epidemiologové,“ zkritizoval politik mimořádnou schůzi týkající se aktuální situace.

Premiér nechápe, že opoziční poslanci dokážou šest a půl hodiny diskutovat o chytré karanténě.

„Kde byla opozice, když tu byla první vlna? Byla zalezlá! Akorát něco vykládali o rouškách,“ dotazuje se premiér.

Premiéra naštvalo, že kvůli příliš bouřlivé diskuzi poslanců slovo nedostala ani hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Víte, proč je to tolik populární, ty mimořádné schůze? Protože to přenáší Česká televize,“ prohlásil předseda vlády. K tomu tématu ještě poznamenal, že poslanci lžou, když mluví například o nefungující chytré karanténě.

O pomoci bohatým a migrantům

Kromě toho Babiš okomentoval schůzi ohledně jednání Evropské rady, kde se výrazně ukázali opoziční zástupci. Zde ujistil, že bojuje za zájmy českých občanů a za zájmy České republiky.

„A tak, jak jsme s Viktorem Orbánem ve čtyři ráno v červnu 2018 zásadně zazdili nesmyslné kvóty a nelegální migraci, tak prosím, nepište mi, že sem někdo chodí. Nechodí sem. Nelegální migrant nemůže, a pokud přijde, tak hned policie koná,“ vyslovil se předseda vlády.

Pak se vrátil k dotyčné schůzi a nadal České pirátské straně.

„Vystoupil takový mladý pirát a já jsem z toho pochopil, že piráti jsou stejní, jako ti zelení fanatici, oni by chtěli, abychom měli v Evropě miliony migrantů, aby změnili naši kulturu, naše zvyky, náš systém žití, rodinu… To by chtěli. A to já nechci“ poznamenal předseda vlády.

Babiše obzvlášť naštvalo, že podle myšlenky představitele Pirátů Česká republika měla platit i koronavirem zasaženým, mnohem bohatším, zemím.

„Dokonce Pirát říkal, že bychom měli platit Itálii, A proč?“ ptá se předseda vlády s tím, že Česká republika byla zodpovědná, má nižší nezaměstnanost, má jeden z nejnižších dluhů a dostává méně peněz.

„Hrozím se dne, kdy Piráti budou u moci a budou rozhodovat o osudech lidí,“ uvedl.

„Místo epidemiologické konference by nám mohli radši ukázat, jak se řídí Praha,“ podotkl premiér.

V této souvislosti rovněž avizoval, že brzo bude u primátora Zdeňka Hřiba probírat, jak se posunula stavba okruhu hlavního města ČR.