Šándor: Zadržení „českého špióna“ v Rusku je pokračováním ricinové kauzy. „Kriploidní pseudoexpert,“ zuří Pavel Novotný

Rusko považuje rozšiřování NATO ke svým hranicím za jasnou hrozbu pro svou bezpečnost, uvedl bývalý šéf vojenských zpravodajců a nyní bezpečnostní analytik Andor Šándor. To podle něj vede ke zvýšené aktivitě ruské rozvědky v zahraničí.

V rozhovoru pro ruskou službu BBC Šándor vysvětlil, proč v Rusku mohli zadržet bývalého novináře a nyní poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova, kterého FSB podezřívá z práce pro český Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

Pokračování ricinové kauzy

„Myslím si, že je to pokračování ricinové kauzy. Rusko se rozhodlo, že je to správný vývoj,“ říká Šándor. „Pokud (ruská kontrarozvědka FSB, pozn. red.) říká, že Safronova naverbovali ještě v roce 2012, FSB se to musela v nějakou chvíli dozvědět. Česko před měsícem deportovala Končakova s Rybakovem. Tento problém (kauza Safronova) nevznikl během jednoho měsíce. FSB musela vědět, že v této kauze je něco, za co se lze chytnout, a proto to teď vytáhli na povrch. Je to samozřejmě krok ke zhoršení vztahů. Nelze to vnímat jinak,“ uvedl generál v záloze.

Šándor spojuje zatčení Safronova, který již byl obviněn z vlastizrady, s nedávným vyústěním ricinové kauzy , kdy z Česka byli vyhoštěni dva ruští diplomaté, včetně šéfa Ruského střediska vědy a kultury Andreje Končakova.

Přitom Šándor ale podotýká, že je nutné počkat, až budou zveřejněny konkrétní důkazy. V době svého působení v ruském deníku Kommersant měl Safronov údajně předávat českým zpravodajcům informace o ruské vojenské spolupráci s africkými zeměmi. Podle Šándora FSB nejspíše zjišťuje, kdo byl Safronův zdroj, jenž nejspíše pochází z vládních struktur.

„Faktem je, že novinář, který píše takové věci, je velmi zajímavý pro různé tajné služby. Velmi je zajímá prodej zbraní do konfliktních oblastí,“ míní bývalý šéf českých vojenských zpravodajců a podotýká, že v řadě těchto oblastí působí i čeští vojáci v zahraničních misích.

„Novinář píšící kritické články svou prací v zásadě signalizuje, že je nespokojen s tím, jak se chová jeho vlast, a z pochopitelných důvodů může být pro někoho zajímavým,“ podotýká brigádní generál.

Spolu s tím ale popírá v Rusku rozšířený názor, že české tajné služby ve skutečnosti jednají na pokyn americké rozvědky.

„Žádná tajná služba ani v USA, ani ve Velké Británii nekontroluje zpravodajské služby Česka. To vám garantuji,“ poznamenal.

Rusko se agresivně brání

„Všichni bychom si proto měli položit otázku, zda ignorování zájmů Ruska učinilo Evropu bezpečnějším místem,“ podotkl. „Proto říkám, že Rusko se agresivně brání, ale neútočí. Rusko dělá vše pro to, aby zastavilo rozšiřování NATO, protože z pohledu Ruska hlavním nebezpečím je NATO,“ vysvětluje ruské motivy.

„Rusko není vojenskou hrozbou. Je to nesmysl,“ uvedl Šándor s tím, že vojenský rozpočet Spojených států více než desetkrát převyšuje vojenský rozpočet Ruska.

Za špatné vztahy s Českem může i Novotný

Šándor v rozhovoru dále upozornil, že za současné špatné vztahy mezi Moskvou a Západem může zčásti skutečnost, že ruské bezpečností zájmy nebyly v dostatečné míře brány v potaz. Přitom ještě na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 ruský prezident Vladimir Putin varoval, že další rozšiřování NATO na východ a vstup Gruzie a Ukrajiny do aliance je pro Rusko nepřípustné.

Šándor se pozastavil i nad špatnými vztahy mezi Ruskem a Českem. Podle něj za to mohou obě strany. Moskva by podle něj měla přestat Česko vnímat jako satelit bývalého Sovětského svazu a Česko by si mělo uvědomit, že Rusko již není SSSR.

„Rusko by mělo jednat s Českem jako se sobě rovným, byť chápu, že politici, kteří přijíždějí k ruskému velvyslanectví v multikáře a vyhlašují válku, nepomáhají budování vztahů,“ sdělil Šándor s odkazem na řeporyjského starostu Pavla Novotného.

„Ani odstranění pomníku Koněvu či vztyčení pomníku vlasovcům před 75. výročím dne vítězství se nemůže Rusku líbit. Některých gest by se naši politici měli vyvarovat,“ míní bezpečnostní analytik.

Novotný minulý listopad přijel na multikáře k ruské ambasádě, kde předal dopis adresovaný ruskému prezidentovi, ve kterém hájil stavbu pomníku vlasovcům, jenž nakonec i přes protest Moskvy nechal letos v květnu vztyčit ve své městské části.

Obvinění Safronova ze špionáže pro Česko vztahy dále poškodí. Rusko by ale podle něj nemělo využívat chování českých komunálních politiků k tomu, aby vztahy ještě více zhoršilo.

„Myslím si, že nehledě na různé postoje našich zemí bychom měli hledat to, co nás spojuje, a ne vyostřovat rozdíly,“ poznamenal Šándor.

Vemeno a kašpárek, reaguje Novotný

Rozhovoru si všiml i sám starosta Řeporyjí, který neunesl kritiku vůči své osobě. Šándora označil za pseudoexperta, který bezpečnostní problematice nerozumí.

„Kašpárek bez ánungu o bezpečnostní problematice a kriploidní vemeno Andor Šándor si DVAKRÁT v rozhovoru vezme do huby představeného Řeporyjí, neuvěřitelné!“ napsal Novotný na Facebooku.

V nadávkách pokračoval i na svém Twitteru a chtěl Šándorův telefon, aby si to s ním mohl osobně vyříkat.

„Prosím, nemá někdo mobil na kriploidního pseudoexperta Andora? K*kot, co je štábům roky dobrý tak na to, okomentoval v nouzi všechno, když už fakt není komu zavolat, si bude brát do huby představeného Řeporyjí. Musím mu volat. Díky!“ napsal starosta.

Prosím, nemá někdo mobil na kriploidního pseudoexperta Andora? Kokot, co je štábům roky dobrý tak na to okomentoval v nouzi všechno, když už fakt není komu zavolat, si bude brát do huby představeného Řeporyjí🤬 Musím mu volat. Díky! https://t.co/xlOyuYVGKF — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 13, 2020

Kauza ricin = kauza Safronov?

Dříve zadržení poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos a bývalého novináře Safronova s ricinovou kauzou spojil i bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Podle něj někdo z ruských vyhoštěných diplomatů z Prahy mohl Safronova totiž odhalit.

„Mám pocit, že jsme se o krůček přiblížili rozklíčování skutečných důvodů ricinové aféry. Kterýpak z těch dvou vyhoštěných diplomatů odhalil Safronova a ‚napráskal‘ ho své straně?“ ptá se Štefec.

Dne 5. června Česko vyhostilo ředitele ruského kulturního střediska v Praze Andreje Končakova a jeho podřízeného Igora Rybakova. O Končakovi česká média dříve psala, že do Prahy ve svém kufříku dopravil jed ricin, kterým měli být údajně otráveni čeští komunální politici. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) byli proto vzati pod policejní ochranu. Ruská strana obvinění odmítla a označila je za provokaci.

Později premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oznámili, že celá kauza je smyšlená a je výsledkem osobního konfliktu mezi ruskými diplomaty. Bezpečnostní informační služba (BIS) dokonce případ označila za „jednoduchý a smutný příběh nepřátelství a závisti“.

Šándor byl ale vůči této verzi událostí skeptický. Pokud by Rybakov skutečně udal svého šéfa české kontrarozvědce, po návratu do Ruska by mu hrozilo nebezpečí.

„Opravdu Rybakov práskne Končakova naší BISce, zůstane v zemi poté, co ten smyšlený příběh přinese Respekt, počká, až bude vyhoštěn a vrátí se domů? To by musel udělat jen totální sebevrah. Normální ‚zrádce‘ by požádal o azyl například v USA. Tady by byl stěží v bezpečí,“ napsal generál v záloze na svůj Facebook.