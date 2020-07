Zahradil: Poslanec Feri z TOP 09 má opravdu, ale opravdu velký průšvih

Český poslanec Dominik Feri na prohlášení zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, jenž chce nyní místo kandidování do Sněmovny spíše usilovat o vytvoření předvolebního bloku s dalšími stranami, uvedl myšlenku, že pro stranu TOP 09 bude nejlogičtější spolupracovat s ODS. Reakce europoslance Jana Zahradila tak na sebe nenechala dlouho čekat.

Jen den poté, co Miroslav Kalousek oznámil, že nebude příští rok kandidovat do Poslanecké sněmovny, stejné plány odhalil i čestný předseda a poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg. Zpráva o jejich rozhodnutí vyvolala hodně reakcí.

Například jsme psali o reakci poslance za TOP 09 Dominika Feriho, který na Twitteru přiznal, že starší kolegové mu budou moc chybět a promluvil též o svém přání

K tomuhle prohlášení pak Dominik Feri dodal další příspěvek, kterým chtěl dát najevo, že pro tuhle spolupráci jsou i některé předpoklady, a to minimálně z toho důvodu, že je v přátelském vztahu se členkou ODS a Mladých občanských demokratů Kateřinou Lodrovou.

„Ostatně i výlet do Mnichova je ve složení půlka Topka, půlka ODS,” napsal poslanec za TOP 09 Dominik Feri na Twitteru.

Ostatně i výlet do Mnichova je ve složení půlka Topka, půlka ODS ❤️@katerinalodrov2 pic.twitter.com/AnWiIRePbb — Dominik Feri (@DominikFeri) July 13, 2020

Reakce Jana Zahradila

Členka ODS Kateřina Lodrová je navíc asistentkou europoslance ODS Jana Zahradila, jenž její společnou fotografii s Dominikem Feri očekávaně nenechal bez povšimnutí.

„Pan poslanec Feri z TOP 09 má opravdu, ale opravdu velký průšvih. Takhle se nechal na Insta vyfotit s asistentkou europoslance Zahradila (ano, toho!!!), slečnou Lodrovou. Navíc v ten samý den, kdy Kalousek a Schwarzenberg ohlásili odchod do kytek,” napsal na svém Facebooku Jan Zahradil s tím, že neví, jak Feri vysvětlí své přátelství se členkou ODS u sebe ve straně.

Ostatně však nebere spolupráci ODS a TOP 09 vážně. Podle Zahradila zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek vždy dělal něco, co by mohlo straně ODS nějakým způsobem uškodit.

„Zkrátka Kalousek po celou dobu existence TOP 09 škodil ODS, jak mohl, choval se jak podrazák, to vše v naději, že nás jeho partaj vystřídá,” domnívá se Jan Zahradil.

Jako příklad nepřátelského počínání Kalouska vůči ODS uvedl Zahradil to, že „nám sestřelil ministra Vondru, primátora Svobodu a de facto nakonec sestřelil i Nečasovu vládu”.

Za hlavní motiv vyslovené touhy o vyjednávání spolupráce mezi strany označuje Zahradil především zoufalství Kalouska.

„Jestli teď zrovna on vykládá něco o nutné spolupráci, je to jen proto, že i jeho přičiněním se ta značka řítí do nebytí a zoufale hledá záchranné lano,” je přesvědčen Zahradil.

Europoslanec si dokonce myslí, že spolupráce mezi stranami je těžko dosažitelná také z hlediska ideového zaměření TOP 09, které je od ODS vzdálené.

„Žádná záruka, že jejich zbylí voliči přejdou k nám, navíc neexistuje. TOPce obdobnou eurofilní, progresivistickou, levicově liberální nabídku mají v Pirátech,” všiml si europoslanec za ODS Jan Zahradil.