„Nedělejte nekrolog, nekončím.” Kalousek prozradil svou budoucí úlohu v české politice

Český poslanec Miroslav Kalousek sdělil, že nehledě na rozhodnutí nekandidovat v příštích parlamentních volbách nevylučuje takovou možnost v roce 2025. Uvedl rovněž, jak by podle něj měla vypadat předvolební koalice opozičních stran a proč nepočítá s Pirátskou stranou. Během rozhovoru také přiznal, co považuje za svou hlavní politickou chybu.

Před dvěma dny Miroslav Kalousek, jenž nyní zastává funkci předsedy Poslaneckého klubu TOP 09, informoval o svém rozhodnutí skončit své působení coby poslance v příštím roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Podle jeho slov v současné době nemá žádné osobní ambice, úplně se ale vzdávat politické činnosti Kalousek zřejmě nehodlá.

„Vrátil bych se do jakékoli funkce, v níž se nebudu stydět za to, co říkám… Nevím, co z toho v budoucnu budu, nebo nebudu. Jsem homo politicus, vždy mě bude politika zajímat. Nikdy neodmítnu nic, co budu pokládat v tu chvíli za správné,” sdělil Miroslav Kalousek.

Vytvoření předvolební koalice

Ve svém rozhovoru pro iDNES.cz český politik vyjádřil jistotu, že rozhodnutí nekandidovat v příštích volbách je ve prospěch jeho vlastní strany. Přitom popírá, že by ho někdo přesvědčoval či nutil k tomu, aby do voleb nešel. Svůj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny neztotožňuje s úplným stažením z velké politiky. Tvrdí totiž, že se bude i nadále angažovat v politickém procesu, a to včetně poskytování rad a pomoci svým spojencům v českém parlamentu. Kalousek nevylučuje ani možnost návratu do poslaneckého křesla v roce 2025, stejně jako obsazení nějaké další politické funkce.

Český poslanec dal jasně najevo, jak by podle něj měla vypadat předvolební koalice opozičních demokratických sil v příštích parlamentních volbách. Jedná se právě o spolupráci třech pravicových stran, a sice ODS, KDU-ČSL, jehož předsedou v minulosti byl i Kalousek, a TOP 09. Nevidí přitom perspektivy spojení sil s hnutím STAN a Piráty. Důvodem je odmítavý postoj lídra Starostů Víta Rakušana, jenž spíš dává přednost možné dohodě s Pirátskou stranou před spoluprácí s TOP 09. Vytvoření předvolební koalice s Piráty považuje Kalousek za málo pravděpodobnou, a to vzhledem k ideologickým rozdílům. Označuje je totiž za levici, jejíchž kroky se těžko dají předvídat, navíc vyslovil svůj skeptický postoj vůči jejich odmítavému stanovisku, co se týče plnění finančních závazků v rámci NATO.

„Piráti i STAN se vyznačují tím, že jsou v každém kraji schopni říkat něco jiného. Voliči lídra STAN v Jihomoravském kraji budou ve volbách do Sněmovny volit Okamuru nebo komunisty, určitě ne žádné středopravé strany, dodal bývalý lídr KDU-ČSL a TOP 09 Miroslav Kalousek.

Hlavní politický trapas Miroslava Kalouska

Za hlavní úspěch během své politické kariery považuje bývalý ministr financí Kalousek zvládnutí finanční krize. Podotkl totiž, že v tu dobu musel jednat na úkor své popularity a dokázal vytvořit základ pro budoucí konjunkturu. Na otázku, jaké rozhodnutí by označil za svou hlavní politickou chybu, Miroslav Kalousek připomněl, že zatím v politice ještě nekončí. Nicméně se přiznal, že lituje podpory návrhu Stanislava Grossa ohledně výměny tehdejšího premiéra Vladimíra Špidly v roce 2004.

„Nedělejte nekrolog, nekončím. Jednu věc si nikdy neodpustím… První místopředseda ČSSD Stanislav Gross mě oslovil, co já budu říkat na to, když si zabijí svého předsedu, svého premiéra a postaví novou vládu s ním v čele… Kdybych tehdy řekl, že jsme vstoupili do vlády Vladimíra Špidly a v žádné jiné nebudeme, zůstal by v čele vlády,” řekl Kalousek.

Kalousek odchází, revoluční marxismus zůstává?

Český poslanec Jaroslav Foldyna si je jistý, že odchodem Miroslava Kalouska Poslanecká sněmovna nic neztratí. Podle jeho slov se názory bývalého ministra financí postupem času výrazně posunuly směrem doleva.

„Z jeho dřívějšího nadhledu, sarkasmu a vtipu se stala přízemní a zaslepená nenávist. Jeho (skutečný) liberalismus se tak jako u mnohých dalších proměnil v neomarxistický revoluční zápal. V obojím jej ovšem snadno nahradí a předčí Piráti a další podobní extremisté,“ uvedl Foldyna.