Nejsme žádná banánová republika, zuřil Babiš u Xavera. Pak se pustil do Kalouska

Svou suverenitu si bude Česko bránit i před velmocemi, prohlásil v pořadu XTV premiér Andrej Babiš. Rezoluce Evropského parlamentu o jeho údajném střetu zájmů ale ukazuje, že Česko mnozí považují za banánovou republiku. V rozhovoru dále řekl, zda od října budeme opět nosit roušky nebo co znamená odchod Miroslava Kalouska (TOP 09) z politiky.

Do nového studia XTV, které vzniklo díky příspěvkům diváků, si Luboš Xaver Veselý pozval premiéra Babiše. Jedním z horkých témat bylo usnesení Evropského parlamentu, které odsuzuje údajný Babišův střet zájmů. Předseda vlády opět označil tento dokument za pokus o vměšování se do záležitostí země. Xaver ale chtěl vědět, zda bylo opravdu nutné, aby se vůči nezávaznému dokumentu vyjadřovala česká vláda.

„Ale ta rezoluce není jenom o mně. To je rezoluce, která vlastně říká, že jsme tady nějaká banánová republika, že se tu rozdělují peníze podivným způsobem, že je tu nefunkční Parlament, protože oni kritizují rozhodnutí Parlamentu o dozorčí radě SZIFu (Státní zemědělský intervenční fond, pozn. red.), to dělá naše Sněmovna, to je svrchovaná Sněmovna, kterou tady zvolili občané,“ mínil premiér a zdůraznil, že si nenechá do záležitostí svrchované země mluvit ani od mocností jako Rusko nebo Čína, ani od Evropského parlamentu.

Roušky zatím ne

„Nevím, proč kdo to říká, na základě čeho to říká, já si myslím, že v této chvíli to nikdo neví,“ označil premiér podobná vyjádření za spekulace.

Jedním z hlavních témat rozhovoru ale byl koronavirus. Dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nevyloučil , že od října bude zase povinnost nosit roušku. Podle premiéra to ale není pravda.

Zdůraznil, že o nových opatřeních v případě návratu koronaviru se bude rozhodovat podle situace.

„Já si myslím, že určitě nebudeme dělat žádné plošné v rámci ekonomiky. To si myslím, že určitě ne,“ řekl premiér moderátorovi.

Česko bude opět nejlepší

„My jsme našetřili a jsem si vědom, že my zkrátka musíme tu ekonomiku podpořit. Musíme podpořit zaměstnanost, je ten Antivirus, musíme podpořit živnostníky, musíme podpořit naše exportní firmy, takže to dělám s těžkým srdcem, protože my se zadlužíme, ale já říkám dočasně, na tento rok a příští rok asi, ale potom bychom se mohli znovu vrátit k té koncepci, která byla předtím,“ tvrdil premiér.

Když už řeč šla o ekonomice, Babiš hájil rekordní rozpočtový schodek ve výši půl bilionu korun, který byl před nedávnem schválen Sněmovnou a jenž ve středu utvrdil svým podpisem i prezident.

Spolu s tím Babiš trval na tom, že nejde o zbytečné rozhazování peněz a pochválil se za to, že snížil státní dluh ze 41,5 % HDP na téměř 30 %, a v minulosti měl dokonce přebytkový rozpočet. Dále zdůraznil, že i přes letošní rekordní rozpočtový schodek bude dluh na konci roku nižší než ten, se kterým nastupoval na ministerstvo financí v roce 2014.

„Stále budeme patřit mezi nejlepší země v Evropě tak, jak jsme byli, i v nezaměstnanosti, i v tom dluhu. O tom jsem přesvědčen,“ prohlásil.

Posedlý Kalousek

„Nejdřív to organizoval pan Minář z Milionu chvilek, ten tam řídí tu opozici, říká jim, co mají dělat, občas jim dovolí vystoupit na nějaké demonstraci. Vypadá to, že nebyl úplně úspěšný, tak teďka hlavní matador, symbol korupce, člověk, který je v politice vlastně celý život, tak teďka bude realizovat ten projekt. Protože on vlastně říká, že chce změnu těch poměrů a jemu se ten smysl být v politice proměnil na to odstranit Babiše z politiky. Takže on teď bude pracovat na tom, jak to zkoušel Minář oficiálně, tak on to bude řešit neoficiálně a bude připravovat tu protibabišovskou koalici,“ mínil premiér.

Rozhovor by nebyl úplný, pokud by se nedotkl šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který před nedávnem oznámil , že již nehodlá v příštím roce opět kandidovat do Poslanecké sněmovny, aby mohla vzniknout „protibabišovská koalice“.

Kalousek tento týden oznámil, že by si přál vznik bloku ODS, TOP 09 a lidovců. Babiš ovšem Kalouskovi nevěří, že se nebude v politice dále angažovat.

„On je posedlej Babišem, asi teď smysl jeho politické kariéry, když tedy Minář neuspěl, tak teď chce převzít jeho roli,“ přitvrdil vůči svému politickému sokovi, kterého označil za symbol korupce.