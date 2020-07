V ODS to vře. Zahradil a Novotný se do sebe pustili kvůli Ujgurům a bylo zle. Potopí partaj před volbami?

Pane Vondráku, vaše naivita je odzbrojující. Hongkong dopadne asi jako okupace ČSSR v 1968 - pár rezolucí, bububu a konec. Tibet a Ujgurové, to jsou už úplné marginálie. Jediný zajímavý je ten Tchajwan. Který tak do 50 let čeká osud Hongkongu. Čína má čas.