Ministr zahraničí ČLR prohlásil, že USA přišly o rozum, mravnost a důvěru

USA již přišly o rozum, jakoukoli mravnost a důvěru, prohlásil ministr zahraničí Číny Wang I v telefonátu se svým ruským kolegou Sergejem Lavrovem. Bylo to oznámeno na webu čínského ministerstva zahraničí.

„USA překládají na jiné vlastní závazky, využívají pandemie k diskreditaci jiných zemí a svalování viny na jiné. Nezastavují se před ničím, ba dokonce vytvářejí horké body a konfrontace v mezinárodních vztazích, již přišly o rozum, mravnost a důvěru,“ řekl Wang I.

Podle jeho názoru Washington provádí zcela nezastřeně politiku americké priority a dohání do krajnosti egoismus, politiku jednostranných akcí a zastrašování.

„Ve své politice vůči Číně obnovují USA neblaze proslulý mccarthismus a dávno zastaralou mentalitu studené války, provokují záměrně ideologickou konfrontaci, porušují mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů. Čína nebude skákat, jak pískají nepočetné protičínské síly v USA, ale bude rozhodně hájit své zákonné zájmy a autoritu země,“ prohlásil Wang I.

Dodal, že Čína a Rusko mají i nadále nejen zvyšovat dvoustranné vztahy na vyšší úroveň, ale i pracovat spolu se zeměmi, které „zaujímají objektivní a spravedlivý postoj“. Ministr zdůraznil, že takto se dá čelit akcím, které porušují mezinárodní pořádek, podporovat společně globální mír a stabilitu, hájit mezinárodní spravedlivost a nezaujatost.

Od 30. června nabyl v Číně platnosti zákon o zajištění národní bezpečnosti Hongkongu, který je zaměřen na odpor separatismu, terorismu a pokusům o podkopání státní moci nebo spolčování s cizími státy. Tento zákon vyvolal nespokojenost protivládních sil v Hongkongu a mnoha západních úředníků, kteří v něm uviděli přání Pekingu zpřísnit svou kontrolu nad autonomií.

Washington prohlásil, že v případě přijetí zákona zavede proti Číně sankce. V tomto týdnu podepsal prezident Donald Trump patřičný zákon. V Pekingu to ohodnotili jako hrubé zasahování do záležitostí Hongkongu a do vnitřních záležitostí Číny a slíbili, že podniknou odvetná opatření.