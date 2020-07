„Česko se musí zařadit mezi nejrozvinutější státy světa.“ Kandidát do Senátu mluví o své vizi

Vysokoškolský pedagog a spisovatel Ivo Budil, jeden z kandidátů do Senátu, publikoval na sociálních sítích video, kde osvětlil svoji vizi České republiky. Jediná organizace, kam má naše země patřit, je společenství úspěšných národů, myslí si.

„Chápu politiku jako střet idejí, jako intelektuální zápas, jako boj za vizi o lepší Českou republiku,“ uvedl na začátku svého příspěvku.

Budil následně osvětlil svoji představu „lepší České republiky“ a cesty, jak k takovému stavu dojít.

„Česká republika by měla především projít velice účinnou a efektivní modernizací. Měla by se zařadit mezi nejrozvinutější státy světa. Pokládám za nedůstojné, že 30 let po listopadu 1989 mezi takové státy stále nepatříme a nacházíme se na jisté periferii rozvinutého světa,“ prohlásil vysokoškolský učitel.

Aby toho mohlo být dosaženo, je, podle jeho názoru, nezbytné důsledně bojovat za české zájmy, obnovit průmysl a učinit podstatné změny ve školství.

„Je třeba především reformovat naše vzdělávání, rehabilitovat český průmysl, je třeba účinně bojovat za české zájmy,“ myslí si.

„Existuje jediné společenství, jediná organizace, do které bychom měli náležet, a to je společenství úspěšných národů,“ uzavřel kandidát do Senátu v obvodu Praha 1 své vystoupení.

Volby do Senátu

Po dvou letech proběhnou na podzim roku 2020 opět senátní volby, při nichž se bude volit třetina osazenstva horní komory českého parlamentu.

Senát má 81 křesel, které se obsazují v 81 volebních obvodech. Volby se konají každé dva roky, kdy se volí třetina senátorů ve 27 volebních obvodech. O termínu voleb rozhoduje prezident republiky. V roce 2020 volby proběhnou 2. a 3. října (pátek a sobota).

Do funkce senátora může kandidovat každý občan České republiky, jemuž je nejméně 40 let. Stávající senátoři mohou ve svých volebních obvodech usilovat o znovuzvolení.

Senátorem je zvolen kandidát, jenž ve svém obvodě získá od voličů nejméně 50 % hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská 50 % hlasů voličů, probíhá druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných v kole prvním. Vítězem druhého kola je kandidát, jemuž se podaří získat vyšší počet hlasů.