„Kde k čertu vidíte prudký obrat doleva?“ Chmelár si vzal na paškál Fica kvůli novému směřování Smeru

Sobotní tisková konference Smeru přinesla podle názoru Chmelára „vzývání maďarského premiéra Viktora Orbána, útoky na gaye, zdůrazňování silného vztahu s církvemi a zaměření na tradiční hodnoty“.

„Kde v tom k čertu vidíte slibovaný „prudký obrat doleva“? Je to jen potvrzený ještě výraznější obrat ke konzervatismu, nic víc,“ uvedl analytik. Podle jeho názoru toto směřování strany nebude vadit tradičním voličům Smeru, přičemž je prý děsivé, že na sobotní tiskové konferenci nezazněla žádná levicová myšlenka.

„Fico neustále mele něco o nějaké „rustikální sociální demokracii“, nic takového ale neexistuje. To si vymyslel, je to podvod. Kapitalistická mafie ovládá jak velká města, tak i půdní hospodářství na východě Slovenska – za jejich vydatného přispění. Můžete mít v rámci nějakého levicového subjektu různé názory na kulturní otázky, ale to, co vás musí spojovat, když chcete mít právo nazývat se levicovou stranou, jsou sociálně-ekonomická témata,“ prohlásil Chmelár a dodal: „Směráky ale spojují jedině konzervativní až reakční témata.“

„Dělají si z vás srandu, milí voliči, a vy jim na to zase skočíte. Tak jako jste skočili na infantilní úsměv Matoviče a teď třískáte hlavou o zeď. Skutečně nevím, co je depresivnější – vidět představitele vládní koalice, jak obhajují své podvodně vytvořené diplomky – nebo poslouchat prorektora Univerzity Komenského, jak se rozčiluje kvůli tomu, že se k tomu premiér přiznal,“ uvedl analytik.

„Hodnotové rámce slovenské politiky se rozpadají. Považuji to za tragédii,“ dodal Chmelár. Více se ale podle vlastních slov bojí „diletantské vlády“ Igora Matoviče, která vede zemi do ekonomické katastrofy, kdy „už téměř nikoho nezajímá korupce, mafiazace a oligarchizace slovenské politiky“. Analytik přitom uvedl, že mu vadí arogance opozice a její neschopnost sebereflexe.

„Matovič je malý slovenský podvodníček, jakých je na Slovensku mnoho. Ale není to zločinec. (…) Vzpamatujte se, lidi. Potřebujeme systémovou alternativu. Jinak tu budeme mít zase jen politiku slabomyslných (…),“ uzavřel Eduard Chmelár své vyjádření publikované na sociálních sítích.

„Ani špetka respektu k národu“

Bývalý slovenský ministr školství Juraj Draxler uvedl na sociálních sítích, zdali si úřadující premiér Slovenska Igor Matovič váží lidí.

„Podle mě je odpověď zcela zjevná: vůbec. Vždyť jim podhazuje věci doslova jako nějakým zvířátkům. Na FB jim ukazuje holé nohy na jednání vlády nebo snědený meloun po půlnoci... Nikdy nenadhodí aspoň trochu vážnější téma,“ napsal Draxler.

„A promiňte, jak si vlastně ti lidé mohou vážit sami sebe, když někdo s nimi komunikuje tak, že zesnulého papeže nazve šéfem? Vysloveně dětinským způsobem?“ uvedl a dodal: „Stejné je to i jinde, v jakémkoliv mediálním vystoupení: vždy své věrné buď baví nějakými vysloveně primitivními kousky, nebo prostě rychle určí, kdo může za nějaký problém, nebo slíbí nějakou věc, na kterou klidně i druhý den zapomene. Není v tom ani špetka respektu k národu, ani k lidem, kteří ho ještě poslouchají.“