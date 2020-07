Polský ministr: Prostředky z evropského rozpočtu Polsku prostě patří

Během probíhajícího summitu Evropské unie v Bruselu většina členů podpořila návrh na propojení evropských dotací s principy právního státu. Ale Polsko spolu s Maďarskem je zemí, která čelí v EU nárokům na dodržování těchto principů.

„Dnes, včera, předevčírem i ještě dříve hodně slyšíme o takzvaném právním státu, který by měl být (…) vázán s výplatou peněz v rámci nového rozpočtu EU, prostředků ze zvláštního fondu obnovy,“ uvedl Ziobro s tím, že podle něj nejde o objektivní věc a že otázky spojené s právním státem se tendenčně používají v politických sporech a v útocích na Polsko ze strany Evropské komise.

Ministr vyjádřil nesouhlas se zasahováním struktur EU do vnitřních záležitostí Polska. „Definice právního státu, které navrhuje Evropský parlament, vtrhávají do všech klíčových oblastí polského života. To už není otázkou výběru soudců. Jde také o média, dostupnost potratů, právo na vytvoření homosexuálních rodin a adopci dětí páry tohoto druhu a tak dále,“ řekl.

Ziobro varoval, že přidělení Evropské komisi práva určovat, zda jakýkoli evropský stát nedodržuje dotyčné hodnoty a blokovat v podobném případě platby členským zemím, „nese obrovské riziko přenosu velké moci EK, a ve skutečnosti velkým státům“.

„Existuje skutečné riziko, že nás Evropská komise bude nutit registrovat tzv. homosexuální sňatky s právem na adopci dětí. Nemůžeme s tím souhlasit v žádné formě právě z úcty k právnímu státu, z úcty k ústavě, z úcty k evropským dohodám, které jasně říkají, že se nejedná o sféru zájmů Evropské unie,“ dodal polský ministr.

Podle Ziobra prostředky z evropského rozpočtu Polsku „prostě patří“.

„Nepřijímáme žádné dary. Během vstupu do Evropské unie jsme definovali určitá pravidla spolupráce, a Polsko, jako země s obrovským trhem, po otevření svého trhu pro velmi dobře organizovaný byznys západní Evropy (…) obdržela záruky dodatečného financování svých důležitých podniků,“ uzavřel.