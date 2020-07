„Jsme výrazná politická síla, proto po nás jdou.“ Zahradníková z Trikolóry rozmetala neomarxisty

Zahradníková pro portál Parlamentní listy mimo jiné komentovala slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že heslo Black Lives Matter, pod nímž v USA probíhají protesty, je rasistické.

„Nejenom rasistické. Všechna tahle pokrokářská hnutí, co se jich jen za posledních pár let urodilo, Refugees welcome, Fridays for Future, MeToo a nyní aktuálně Black Lives Matter, ve skutečnosti chtějí rozvrátit a zničit náš společenský systém. Levicoví revolucionáři jsou pořád stejní, jen nyní navlékají jiný kabát,“ uvedla politička Trikolóry.

„Část americké černošské komunity, ale nejen té, nikdy nepřijala onen běžný způsob života americké společnosti, totiž že ráno vstanete, jedete do práce a máte rodinu, ve které vychováváte děti. Život na dávkách a zevlování v nejrůznějších ganzích vás k tomu ani nenutí. Navíc je to živná půda pro drogy a kriminalitu. Začarovaný kruh. Přetopený kotel pak občas vybuchne. Evropa si se svojí imigrační politikou zadělává na stejný problém. A revolucionáři všech barev a odstínů, američtí i evropští, jen čekají na jiskru, která se stane záminkou k revolučním nepokojům. Tentokrát posloužil recidivista George Floyd,“ dodala pro portál místopředsedkyně.

Zuzana Majerová v rozhovoru také podotkla, že nevěří v návrat situace do normálu. Podle jejího názoru existuje možnost, že probíhající události v USA skončí novou občanskou válkou.

„Jdou po nás“

Trikolora od svého založení stala politickou silou, s níž je v Česku třeba počítat, řekla.

„Jsem spokojena s tím, že po roce existence jsme politickou silou, kterou je třeba brát vážně. A nejrůznější útoky, dezinformace a podpásovky, jež na nás míří, jsou toho dokladem. Když po vás nikdo nejde, nikdo se vás nebojí. Po nás jdou. Obrovským zklamáním pro mě jsou útoky od Tomia Okamury. Asi žije v přesvědčení, že tím něco získá. Ve skutečnosti tratíme všichni, kterým jde o suverenitu České republiky. Nejlepším průzkumem jsou volby, a proto pilně pracujeme a obrážíme republiku,“ uvedla politička pro Parlamentní listy.

V poslední části rozhovoru se také věnovala zprávě ministerstva vnitra, které zmiňuje takzvaná „dezinformační média“. Ty údajně mohou přispět k radikalizaci občanů. Zprávu označila za hanebnou.

„Plná dezinformací je především ona výroční zpráva ministerstva vnitra. Vůbec nechápu, jak se pod něco tak příšerně hloupého může ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD podepsat. Celé to tažení proti fake news není nic jiného než pochybný politický boj a zneužívání ministerstva. Je to ostuda. Hamáčkova ostuda,“ uzavřela Zuzana Majerová-Zahradníková.

Volební preference

Podle předvolebního modelu agentury Stem by Trikolóra získala v květnových parlamentních volbách 3,5 % hlasů oprávněných voličů. Volby by vyhrálo ANO premiéra Andreje Babiše s více jak 33 % hlasů, na druhém místě by se umístili Piráti s 12 %.