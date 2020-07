Generál Pavel o kandidatuře na prezidenta: nabízím svou službu občanům. Vím, kdo by mohl financovat mou kampaň

Generál Petr Pavel je připraven kandidovat na Hrad, pokud si to občané budou přát. Uvedl to v pořadu K věci televize CNN Prima NEWS. V rozhovoru ale nazval podmínku, za které svou kandidaturu skutečně oznámí.

O možné kandidatuře bývalého náčelníka generálního štábu a někdejšího předsedy vojenského výboru NATO, generála Petra Pavla na post prezidenta v roce 2023 se spekuluje již delší dobu. V pátečním rozhovoru uvedl, že pokud to občané budou skutečně chtít, tak kandidovat bude.

„Odpovídám na to stále stejně. Jako bývalý voják jsem zvyklý sloužit a být připravený sloužit. Já nabízím službu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a je na občanech, zda tuto nabídku budou vnímat a zda vznikne příznivá reakce v podobě poptávky,“ uvedl Pavel.

-Chcete kandidovat na prezidenta?

+Já sem tu ambici řekl jasně tím, že sem připraven a samozřejmě, že když sem připraven, tak chci do toho jít.



Generál Petr Pavel připustil, ze už jedna s možnými sponzory prezidentské kampaně.



„Pokud tam budou tací, kterým bych sám dal hlas, nemám důvod o tom přemýšlet,“ řekl bývalý předseda vojenského výboru NATO.

Dodal ale, že do souboje o Hrad nemá osobní touhu jít za každou cenu. Zda skutečně kandidaturu oznámí, bude podle něj záviset na tom, kdo by se o úřad prezidenta ještě ucházel.

Z rozhovoru vyplynulo, že již má promyšlené financování případné kampaně.

„Myslím si, že to, co nabízím, je atraktivní i pro lidi, kteří jsou ochotni a schopni přispět na takovou kampaň. Považuji tedy za realistické peníze sehnat,“ popsal Petr Pavel, avšak jména oznámit odmítl. „Chci být solidní a nejdříve to projednat s nimi, než jejich jména zveřejním,“ dodal.

Loni v listopadu Petr Pavel prohlásil, že by uvažoval o kandidatuře na prezidentský úřad, pokud by kandidovali lidé, kteří by pro Česko mohli představovat bezpečnostní rizika, a pokud by hrozilo, že by se „země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně“.

Na jaře Petr Pavel spoluzaložil iniciativu Spolu silnější, která vybírala peníze na projekty a dobrovolnické organizace, které pomáhaly během pandemie koronaviru. V polovině července oznámil , že spolu se skupinou odborníků připravuje plán, jak zemi lépe připravit na další podobné krize.

Se svým týmem chystá cestovat po krajích a debatovat s experty ze zdravotnictví či bezpečnosti ze státního i soukromého sektoru. Výsledkem má být soubor doporučení pro zákony, organizace i procedury, který bude představen vládě i veřejnosti. Brzy nato se objevily spekulace, že se jedná o start jeho prezidentské kampaně.

„Každý si to může vykládat po svém, volby jsou ale ještě hodně daleko na to, aby to takto bylo vnímáno,“ řekl Pavel v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.