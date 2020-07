Zahradil kritizuje návrh předsedy Evropského parlamentu. Má být přístup k internetu zařazen mezi lidská práva?

„Co kdysi začalo jako ušlechtilá snaha zajistit občanům několik elementárních individuálních svobod, zmutovalo v nekonečný seznam kolektivních nároků, které má (samozřejmě) zajistit úřední moc,“ uvádí Zahradil.

„S tímto přístupem bude jednou základním lidským právem vyhlášeno právo na šťastný život od kolébky po hrob – a státe nebo Evropská unie, starejte se,“ dodává.

Sassoli o přístupu k internetu

Dříve italský list La Repubblica zveřejnil otevřený dopis Sassoliho, kterým politik odpovídal bývalému italskému premiérovi Romanovi Prodimu. Předseda EP tehdy uváděl, že pandemie nového koronaviru a následná izolace nutily miliony lidí po celém světě pracovat, studovat, komunikovat či nakupovat online, čím se projevila důležitost přístupu k internetu.

„Nedostatečný přístup k internetu z geografických, ekonomických nebo sociálních důvodů se ukázal jako hlavní příčina marginalizace,“ napsal Sassoli s tím, že omezený přístup k informacím dokonce ohrožoval životy lidí.

„Covid-19 ukázal na něco, co už bylo zjevné: digitalizace nebude čekat. Nejde o to, zda se to stane, ale zda se to stane každému. (…) Internet nejsou jen technologie: je to jméno století, ve kterém žijeme. (…) Přístup k internetu musí být uznán jako nové lidské právo. Evropský parlament je připraven na tuto výzvu,“ uvedl předseda Evropského parlamentu ve svém dopisu.