Remišová se uchází o post předsedkyně strany Za lidi. Prozradila, co udělá, když tento boj prohraje

Pokud se místopředsedkyni Za lidi Veronice Remišové nepodaří získat post předsedkyně strany, bude se ucházet o pozici místopředsedkyně. Uvedla to v nedělním diskusním pořadu portálu TVnoviny.sk Na tělo plus.

Místopředseda Směru Ladislav Kamenický konstatoval, že strana Směr se pod novým vedením konsoliduje a má šanci, aby na tom byla lépe, než je tomu v současnosti.

Remišová jako případná předsedkyně strany si nemyslí, že by měla být strana tak liberální, jak to ve své vizi vidí její soupeř v boji o předsednické křeslo Miroslav Kollár.

„Není nutné dělat kopii Progresivního Slovenska nebo SaS,“ zdůraznila politička.

Spojování stran takovým způsobem, jak to navrhuje další možný kandidát na předsedu strany Juraj Šeliga, momentálně vylučuje. Do budoucna, například při komunálních volbách, se tomu však nebrání. Momentálně je podle ní důležité, aby si strana budovala vlastní značku, ale spolupráci stran v odborných oblastech vítá.

Kamenický k otázce změn, které nastaly v čele strany po odchodu Petera Pellegriniho a skupiny poslanců, podotkl, že strana se konsoliduje a s novými tvářemi je spokojen.

„Potřebujeme nové tváře. Musí to být talenty nejen v oblasti politiky, ale i odbornosti,“ podotkl.

Rozpory v otázce financí aneb Nutnost vylézt z jámy

V souvislosti s finančním balíčkem z EU Remišová přislíbila, že peníze budou čerpat transparentně, férově, čestně a bez korupce.

„Hůř, než to dělal Směr, se to dělat nedá,“ uvedla.

Peníze by se podle ní měly rozdělit na tři části, přičemž první z nich by měla být určena na splacení dluhů z minulosti, druhá by měla být použita na výzvy současnosti a třetí na výzvy budoucnosti a posun země vpřed.

Kamenický si zase myslí, že za současné „vlády diletantismu a amatérismu se nepodaří všechny peníze vyčerpat. Vzkazuje, že vláda mluví o světlé budoucnosti, přičemž nezvládá řešit aktuální koronavirovou krizi.

„Koronavirovou krizí jsme se dostali do jámy, my musíme nejprve vylézt z jámy,“ zdůraznil.

Tématem diskuse byl také první sociální balíček premiéra Igora Matoviče. Podle Remišové prožívá ekonomika během koronavirové krize těžké časy a je nutné pomáhat těm, kteří jsou krizí postiženi. Šetřit je podle ní nutné, když bude dobře.

Kamenický jí však oponoval. Poukázal na to, že slovenská ekonomika se potápí a vláda nedělá kroky, které ji budou sanovat a zachraňovat. Připustil, že s deficitem státního rozpočtu problém nemá, problém podle něj je v tom, že není jasné, na co chce současná vláda peníze investovat.