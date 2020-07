Kiska se dopustil fatální chyby. Jeho stranu zničí postupná eroze

Andrej Kiska udělal „fatální chybu“, když nespojil svou stranu Za lidi před volbami s volební koalicí Progresivní Slovensko/Spolu. Pro agenturu SITA to uvedl politolog z Fakulty aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity v Bratislavě Radoslav Štefančík.

Odborník se domnívá, že stranu Za lidi po odchodu Andreje Kisky čeká postupná eroze, a to bez ohledu na jméno nového předsedy.

Členové strany Za lidi si budou na sněmu 8. srpna volit nového předsedu. Kandidatury zatím nahlásili místopředsedkyně strany Veronika Remišová a Miroslav Kollár.

Okresní organizace strany podpořily kandidaturu dalšího místopředsedy strany Juraje Šeligy.

„Strana má několik silných osobností, které se prosadily v komunální politice, případně jsou známé ze světa diplomacie nebo z třetího sektoru. To je však dost málo na to, aby dokázaly oslovit nové voliče a vymanit se zpod hranice pro vstup do parlamentu. Dnes lidi oslovuje spíše člověk ‚z národa‘, prostoduchý lídr, který umí spíše řečnit než přemýšlet. A takový není ani jeden z trojice Remišová, Kollár a Šeliga,“ míní Štefančík.

Směrem do propasti

Podle politologa je jedno, kdo se po sněmu postaví do čela strany. Domnívá se, že stranu povede tam, kam se dostaly další strany po výměně otce zakladatele, tedy pod hranici své životnosti.

Straně po volbách klesají preference, momentálně se pohybují na úrovni tří-čtyř procent. Nový lídr bude muset udělat vše pro to, aby mu ze strany postupně neodešly silné osobnosti.

„I v této straně najdeme politiky, kteří se motají z jedné strany do druhé s cílem zajistit si vlastní přežití. Pokud některý z nich uvidí, že k restartu strany nedochází, bude hledat novou ‚matku živitelku‘,“ uvedl odborník.

Za důležité Štefančík rovněž považuje zajištění vnitrostranické soudržnosti.

„Po personálních sněmech, na kterých se volí předsedové, narůstá vnitrostranické napětí. To ostatně vede k rozkolu strany,“ konstatoval.

Tímto krokem Kiska zamíchá kartami

Štefančík se domnívá, že bude zapotřebí zároveň změnit komunikační strategii, neboť strana Za lidi ve vládní koalici tahá za kratší konec a je o ní málo slyšet.

Současný předseda Andrej Kiska veřejně podpořil ve funkci předsedkyně strany Veroniku Remišovou. Politolog zdůraznil, že toto vyjádření může výrazně zamíchat kartami. Mnoho členů totiž vstoupilo do strany zejména pro důvěru v Andreje Kisku.

„Předpokládám, že si stále mezi členy udržuje vysokou míru důvěry, proto jeho doporučení může mít pro část účastníků sněmu rozhodující význam,“ vysvětlil politolog.

Recept na politické přežití

Za jedno z řešení, jak by strana mohla „přežít“, označil Štefančík spojení s jinými menšími politickými subjekty.

„Obávám se ale, že by to přišlo s křížkem po funuse. Spojení s Progresivním Slovenskem a stranou Spolu bylo aktuální několik měsíců před volbami. Je možné, že dnes bychom měli úplně jiného premiéra,“ vyjádřil předpoklad Štefančík.

Kiska podle něj udělal fatální chybu, že nešel do trojkoalice s PS a Spolu v momentě vítězné euforie těchto dvou stran z eurovoleb.

Budoucnost Za lidi politolog vidí spíše ve sloučení s jiným politickým subjektem.

„Po neúspěchu PS/Spolu zřejmě už nikdo nebude riskovat volební koalici, při které je třeba získat více než pět procent,“ zhodnotil Štefančík.

Stranu Za lidi čeká podle něj vzhledem k odchodu Andreje Kisky postupná eroze, a to bez ohledu na jméno nového předsedy.