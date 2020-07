„Bez SPD by byla nula. Je to dezerce a ta se po zásluze trestá.“ Pro Hyťhovou zaznělo věštění konce politické kariéry

„Paní poslankyně ztratila důvěru členů v krajské organizaci SPD a ztratila tím jistotu, že bude na volitelném místě kandidátky. A místo práce na obnovení důvěry to řešila dezercí z SPD tam, kde jí nabízí volitelné místo,“ sdělil Právu lídr strany.

„Slušnost by byla odevzdat mandát, který získala díky SPD, a dát místo náhradníkovi,“ podotkl.

S emotivní obsahovou reakcí na krok Hyťhové přišla také poslankyně SPD Lucie Šafránková.

„Tento její čin považuji za naprostou zradu našeho hnutí, všech jeho členů, příznivců – a hlavně našich voličů. Protože ti dali svůj hlas ve volbách do sněmovny v roce 2017 hnutí SPD, nikoli primárně slečně Hyťhové jako bianco šek pro její budoucí aktivity a hrátky, a už vůbec tento hlas nedali, tehdy ještě neexistujícímu, hnutí Trikolóra,“ napsala na Facebooku.

Připomněla, že výsledkem těchto voleb bylo 22 poslaneckých mandátů pro hnutí SPD, pro jeho program a pro jeho politický postup.

„Dnes to, díky Tereze Hyťhové a dalším přeběhlíkům, neplatí, což je popřením smyslu demokratických voleb. Respektuji právo každého poslance na změnu politického názoru i na přestup do jiné politické strany. Ovšem pouze za předpokladu, že se současně vzdá svého poslaneckého mandátu. Opačný postup je výsměchem a plivnutím do tváře voličů,“ souhlasila s komentářem Okamury Šafránková.

Zdůraznila, že „zrádkyně“ nechodila do sněmovny příliš často a když už tam dorazila, tak nenašla odvahu poslancům SPD říct, že uvažuje o odchodu z hnutí.

Souznění těmto názorům vyslovil také bývalý přední sociální demokrat Pavel Smetana, který je vybraným volebním manažerem SPD v krajských volbách 2020.

Z poznámky Smetany vyplývá, že pokud někdo odejde jinam a je přesvědčen o tom, že ho dají na lepší místo kandidátky a bude úspěšným politickým turistou jinde, tak se hluboce mýlí.

„Neuspěl jednou a neuspěje znovu. Je to o programu a o značce hnutí, které ji přivedlo do sněmovny a nikoliv, že dotyčný svým kukučem a názory se dostal do sněmovny. Bez SPD by byla nula. Je to dezerce a ta se po zásluze trestá. V tomto případě koncem její krátké politické kariéry. Užila si den přízně médií a nic není staršího než včerejší noviny. SPD posílilo a slabší kusy zradily. Jedeme dál a jsme silnější, a to ve všem!“ poznamenal na sociální síti.

Po svém na Twitteru zareagoval také politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Pehe.

„Poslankyně Tereza Hyťhová vystoupila z SPD a směřuje do Trikolóry. Zřejmě má paní poslankyně zesílené vnímání odstínů hnědi,“ napsal.

​Něco jí vadilo

Včera poslankyně Tereza Hyťhová z SPD na sociálních sítích oznámila, že s hnutím Tomia Okamury končí.

Svůj krok poslankyně zdůvodnila tím, že jí vadí údajně podnikatelská podstata hnutí a pěstování ega „některých jedinců”.

„Dnes jsem odeslala rezignační dopis předsedovi poslaneckého klubu hnutí SPD a ukončila také členství v hnutí SPD. K tomuto kroku jsem směřovala delší dobu, tak, jak jsem více a více poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD,“ podotkla Hyťhová.

Zdůraznila, že politiku vnímá jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců.