Kandidáti na prezidenta? Zástupci cizích mocností a hvězdná pěchota, vypálil Paroubek. Zvažuje návrat do ČSSD

Paroubek během rozhovoru uvedl, že nevylučuje návrat do ČSSD, kterou dříve vedl. Promluvil také, že současný šéf strany Jan Hamáček s ním konzultuje ekonomické a programové věci. „Nedostávám za to peníze,“ zdůraznil.

S politickým konceptem vlády s podporou komunistů, kterou realizuje premiér Andrej Babiš, expremiér vyjádřil jasný souhlas.

„Byla to správná varianta. Myslím, že tady ani nebylo příliš mnoho jiných možností, jak vytvořit vládu. Ale já sám jsem za sebou neměl silná média, jako má pan Babiš,“ uvedl Paroubek, kterému novinář připomněl, že jako předseda ČSSD kdysi zval komunisty do vlády.

ČSSD podle něj udělala správný krok, když šla do menšinové vlády Andreje Babiše opřené o KSČM. „Pro sociální demokracii to bylo správné řešení, aby byla více vidět a mohla ovlivňovat klíčová rozhodnutí. A díky tomu je vidět třeba také Jana Maláčová, ze které podle mě může být nová Petra Buzková,“ uvedl.

Pár slov Paroubek poznamenal také k příštím prezidentským volbám. Novinář připustil, že by možným kandidátem mohl být Jan Hamáček.

„O tom jsme spolu nemluvili. V tuto chvíli se zatím do prezidentské volby hlásí lidé jako bývalý generál Pavel nebo bývalý muzikant Kocáb. Lidé, kteří reprezentují zájmy cizích mocností, nebo hvězdná pěchota,“ reagoval Paroubek s tím, že hvězdnou pěchotou je podle něj Michael Kocáb.

Loni v listopadu Petr Pavel prohlásil, že by uvažoval o kandidatuře na prezidentský úřad , pokud by kandidovali lidé, kteří by pro Česko mohli představovat bezpečnostní rizika, a pokud by hrozilo, že by se „země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně“. Na jaře Petr Pavel spoluzaložil iniciativu Spolu silnější, která vybírala peníze na projekty a dobrovolnické organizace, které pomáhaly během pandemie koronaviru. V polovině července oznámil, že spolu se skupinou odborníků připravuje plán, jak zemi lépe připravit na další podobné krize.

Hudebník a bývalý politik Michael Kocáb dříve v rozhovoru pro Rádio Impuls prohlásil, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta: „Přemýšlím, že bych do toho tentokrát šel. Byl bych schopný zvednout hodnoty, za které jsme bojovali v roce 1989. Jsem si jistý, že takových politiků moc nebude.“