„Nechci srovnávat nacismus a rok 1968, ale…“ Kandidát do Senátu Stehlík chce, aby se Rusko neustále omlouvalo za invazi

Na otázku moderátora pořadu Vizitka, zda již není na čase Rusku odpustit okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, Eduard Stehlík odpověděl, že k jakémukoli odpuštění by mohlo dojít jen v případě, kdy by si Rusko, podobně jako Německo, uvědomovalo svou odpovědnost za historii a chtělo by se omluvit. To se ale zatím podle Stehlíka nestalo.

„Pokud má přijít odpuštění, musí přijít i pokání na straně pachatele. Západní Německo došlo důslednou denacifikací a omluvilo se opakovaně. S výjimkou Borise Jelcina a Michaila Gorbačova jsem od Rusů omluvu za rok 1968 neslyšel nikdy,“ poznamenal vojenský historik.

Ruský prezident Vladimir Putin však během návštěvy Prahy v roce 2006 připomněl, že se Rusko omluvilo za sovětské akce v roce 1968, a poznamenal, že tato hodnocení sdílí. Putin rovnež uznal morální odpovědnost Ruska za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, ale dodal, že současné Rusko nenese žádnou právní odpovědnost za rozhodnutí bývalého vedení SSSR a KSSS (sovětské komunistické strany).

Nyní je ale Stehlík přesvědčen, že dochází spíše ke zpochybňování omluvy, která na počátku 90. let zaznívala.

„Slýcháme, že okupace byla internacionální pomoc a záchrana před něčím špatným,“ vzkazuje Stehlík a pravděpodobně miři tím na jeden novinářský článek pocházející z roku 2017.

V listopadu tohoto roku, v předvečer návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku, byl totiž na internetových stránkách ruského televizního kanálu Zvezda zveřejněn článek o tom, že by Česko mělo být SSSR za rok 1968 vděčné, protože vstup vojsk nedovolil Západu uskutečnit státní převrat.

Tehdy tento článek v České republice vyvolal ostré a kritické reakce. Ruský premiér Dmitrij Medveděv však během setkání s českým prezidentem všechny ujistil, že daný článek nemá nic společného s oficiálním postojem Kremlu k této záležitosti. Později oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Maria Zacharová potvrdila, že se pohled Moskvy na události z roku 1968 nemění. Tato pozice byla stanovena dne 26. srpna 1993 Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou a invazi do Československa v roce 1968 odsuzuje jako útok na suverénní nezávislý stát.

Vojenský historik na závěr uvedl, že důsledky okupace jsou pociťovány i dnes.

„Nechci srovnávat nacismus a rok 1968, tato okupace ale trvala jedenadvacet let a pokřivila naši společnost natolik, že jsme se z toho dodnes nevzpamatovali,“ prohlásil.

Během této známé návštěvy Prahy a Budapešti v roce 2006 Vladimir Putin varoval před tím, aby „tragické události nebyly použity určitými politickými silami k nafouknutí protiruských nálad“.

V poslední době v Česku ale opravdu dochází k podobnému posunu, kdy si řada médií a politiků stojí za tím, že invazi v roce 1968 neprovedly armády pěti zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, ale právě Rusové. I když v případě zločinů nacismu je tomu přesný opak – v koncentračních táborech nevraždili Němci, ale nacisté.