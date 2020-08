Společné dluhy znamenají víc semknutou rodinu, podporuje Kalousek zadlužení EU. Chce Spojené státy evropské

Kalousek prohlásil, že každá silná figura v politice má své odpůrce. On sám se za onu silnou figuru považuje. V této souvislosti uvedl, že má ale také spoustu příznivců, pro které je „velkou autoritou“.

„Tak hlavně až vám někdy nějaký politik bude tvrdit, že se obětuje, tak mu to nevěřte. Všichni politiku děláme proto, že ji dělat chceme. To, o čem mluvíte, není oběť, je to něco, co udělat chci a co jsem si dal za úkol. Já si strašně přeji jednu kandidátku hodnotově ukotvených stran od středu doprava, chci, aby to byl vítězný projekt, který zemi vrátí demokratickou vládu,“ konstatoval.

Těmito slovy narážel na dřívější slova premiéra Andreje Babiše. Ten totiž prohlašoval, že do politiky nechtěl, jednoduše se obětoval. Podle Kalouskova mínění se žádný politik neobětuje – dělá jen to, co chce.

V rozhovoru se dotkl také předvolební koalice. Podle jeho slov by se měla obejít bez Pirátů, se kterými plánuje předvolební spoluprácí hnutí Starostové a nezávislí.

„Ono totiž STANu je hodnotové ukotvení v zásadě lhostejné. Je to profesní sdružení komunálních politiků. Žádná hodnotově ukotvená strana by přece nemohla říct: Půjdeme buď s Piráty, nebo s ODS,“ konstatoval Kalousek s tím, že STAN je pro Piráty ideální partner.

Vývoj EU

V neposlední řadě se dotkl i dalšího vývoje Evropské unie. „My jako dominantně exportní ekonomika musíme vyvézt 80 procent zboží a služeb. A víc než 80 procent tohoto vývozu umísťujeme do zemí EU. Poptávka na evropském trhu je pro nás tisíckrát důležitější než fiskální impulzy jakékoliv naší vlády. Dohoda, která povzbudí evropský trh, a chcete-li, zachrání Italy a Španěly, taková dohoda pro nás jako exportní ekonomiku je výrazně důležitější než pro většinu členských zemí. A víte co? Dodám něco, co vás podráždí ještě víc: Společné dluhy do společné budoucnosti znamenají víc semknutou rodinu, která si ten společný dluh bere,“ uvedl.

Dodal, že doposud bylo nemyslitelné, aby si Evropská unie půjčila jako celek společně a společně také ručila. Uvedl, že tento krok se nebude líbit všem, efekt je však všem zjevný, a tedy posílení integrace zemí Evropské unie. Konstatoval, že TOP 09 toto v programu nemá, a proto uvádí svůj osobní názor.

„Já si dlouhodobě přeji federaci Spojené státy evropské. Nemyslím si, že se jich dožiju já, ale byl bych rád, kdyby v nich žily mé děti. Prostě mám z toho plánu radost, no,“ sdělil.