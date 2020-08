Okamura okomentoval odchod poslankyně Hyťhové z hnutí. Nepracovala pořádně, tvrdí

V rozhovoru prozradil, že letošní prázdniny si vůbec neužívá. „Každý den jsem ve Sněmovně a připravuji propagaci návrhu na zestátnění exekutorů, který jsme podali. Je to náš nový návrh zákona, protože to, co se zde děje ohledně exekutorů, je prostě státem posvěcená lichva,“ konstatoval.

Odchod Hyťhové z SPD

Podle jeho slov mu každý den přijde do e-mailu několik stovek podnětů. On sám žádnou dovolenou neplánuje, jelikož ho čeká pracovní léto. Dodal však, že ho to baví, jelikož chce kontaktně pracovat s voliči a pomáhat jim.

Připomeňme, že před několika dny přišlo hnutí SPD o známou členku. Dne 27. července informovala Tereza Hyťhová, že s hnutím Tomia Okamury končí. Další své politické uplatnění politička najde ve straně Trikolóra Václava Klause mladšího.

„Ke dni 27. července 2020 jsem já, Tereza Hyťhová, ukončila členství v hnutí SPD a jejím poslaneckém klubu. Ve sněmovně budu spolupracovat s hnutím Trikolóra,” oznámila na svém profilu na sociální síti Hyťhová.

Svůj krok poslankyně zdůvodnila tím, že jí vadí údajně podnikatelská podstata hnutí a pěstování ega „některých jedinců”. Zdůraznila, že politiku vnímá jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců.

V rozhovoru se nyní k situaci vyjádřil i lídr hnutí Tomio Okamura. „Ty důvody jsou přeci úplně jiné. Paní poslankyně Tereza Hyťhová nepracovala, nepředkládala návrhy, měla mimořádně nízkou účast na práci ve Sněmovně a ztratila z těchto důvodů důvěru krajské organizace SPD v Ústeckém kraji,“ řekl.

Smazaný kanál na YouTubu

V neposlední řadě uvedl pár slov ke smazanému kanálu na platformě YouTube, k čemuž došlo na konci července, a to bez předchozího varování. Uvedl, že je to trend u všech lídrů vlasteneckých stran Evropy. Podle jeho mínění to má stejně i například Marine Le Penová.

„Tyto vlastenecké servery jsou mazány, cenzurovány, takže je to takový souboj těch, kteří jsou podporováni nadnárodními korporacemi a nás vlastenců,“ dodal.

Podle jeho názoru byla důvodem smazání videa, která ukazovala trestné činy, násilí a zvěrstva, která jsou páchána migranty v západní Evropě, stejně jako v rámci hnutí Black Lives Matter v USA. „Ukazovat pravdu je v pořádku a já se umlčet nenechám,“ dodal.