„Nebudeme se jen nečinně dívat.” Moderátorka ČT Fridrichová straší „ruskou invazí“ do Běloruska a připomíná rok 1968

Nejprve na zmíněnou úmluvu prezidentů zareagoval kandidát do Evropského parlamentu za KDU-ČSL Hayato Okamura. Odvolal se totiž na titulek portálu Deník N, jenž obsahuje citaci z prohlášení Kremlu po rozhovoru prezidentů rusko-běloruského svazového státu, a napsal, že nyní podle něj hrozí Bělorusku invaze z Ruska.

„Vzkaz z Moskvy. ,Všechny vzniklé problémy budou brzy vyřešeny.’ Hrozí vojenská invaze Ruska do Běloruska,“ uvedl Hayato Okamura.

Je nutné však dodat, že fráze o brzkém vyřešení problému je Deníkem N přeložena ne zcela přesně, jelikož úplně vypouští začátek věty. V prohlášení Kremlu bylo uvedeno: ,,Na obou stranách je vyjádřeno přesvědčení, že všechny vzniklé problémy budou brzy vyřešeny.“

Mezi těmi, kdo dohodu o poskytnutí Ruskem pomoci Bělorusku pojal jako budoucí invazi, byla také novinářka České televize Nora Fridrichová. To, že se má jednat právě o invazi, je podle něj zřejmé hlavně proto, že Rusko má s podobným jednáním zkušenost.

„S invazemi v srpnu mají Rusové velké zkušenosti. Doufám, že jsme nezapomněli a nebudeme se jen nečinně dívat,“ vyjádřila naděje ve svém příspěvku na Twitteru Fridrichová.

Reakce sledujících

Mnozí uživatelé sociální sítě však nesouhlasili s touto verzí nespravedlnosti, kterou novinářka ČT představila. Princip vojenského vměšování do záležitostí cizích států je podle některých mnohem častěji uplatňován naopak spíše západními velmocemi.

„Na pozvání přijedou, ve smlouvě to mají, to jiní na pozvání ani nečekají a rovnou tam vtrhnou (Irák, Libye, Sýrie), nebo aspoň pošlou vycvičenou umírněnou opozici a ta to řeší po svém,“ uvedl Karel Németh.

„S americkými invazemi nejen v srpnu má mnoho národů a států velké zkušenosti. Určitě na to nezapomněli...“ poznamenal František Koudelka.

V komentářích k příspěvku Fridrichové vznikla pak i otázka toho, co by Česko mělo podniknout, aby se nedívalo pasivně na to, co se v rámci cizího státu děje.

„Jenže co máme dělat? Vyhlásit Rusku válku? Přeci jen oficiálně je pozvala legitimní vláda. Jakkoliv to chápu, nevím, co bychom proti tomu měli udělat,“ ptá se Martin Beránek.

Další uživatelé upozorňovali na nerelevantnost novinářkou zvoleného odůvodnění pro rámování situace termínem invaze, jelikož není podle nich příliš logické vztahovat minulost na současnost.

„Invazi v srpnu prováděli Sověti, ne Rusové. Stejně jako se dnes nesmí říkat, že druhou světovou započali Němci, ale Nacisti. Buď trochu fér, hloupá Noro,“ radí Erich Hartmann

„A to ani nejste tak stará, abyste to pamatovala,“ napsal Luděk Mádl.