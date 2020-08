Anti-Trump? Poučí se američtí demokraté od svých českých pokrokových žáků? Robejšek o paradoxech sjezdu pestrosti

Uvedl, že program moderovala latina Eva Longoriová a také úvodní modlitbu pronesl hispánský duchovní. Večer stál ve znamení prvních slov americké ústavy, „my občané“.

„Toto – jednotu a soudržnost sugerující - ‚my´ měl ilustrovat estrádní večer oslavující rozmanitost, odlišnost a pestrost. Samozřejmě, že nechyběl bratr George Floyda, ani Obamovi, anebo žena z lidu, jejíž otec zemřel na koronu, zdravice, videoklipy, projevy a modlitby,“ napsal Robejšek.

Zdůraznil však, že jenom jedna osoba dost rušila scénář na téma pestré jednoty – prezidentský kandidát.

„Joe Biden je ztělesněním ‚starého bílého muže´, úhlavního to nepřítele pokroku. Nepatří ani k jedné menšině, a ještě k tomu nemůže zapřít, že trpí heterosexuální úchylkou, protože má tři děti,“ popsal Trumpova soupeře analytik.

Robejšek se domnívá, že ten, kdo sledoval úvodní večer, měl na jeho konci hlavu popletenou množstvím jednotné odlišnosti, rozdílné jednotnosti a stejné různorodosti.

„Demokraté prý chtějí (Trumpem rozdělenou) Ameriku sjednotit, ale zároveň oslavují rozmanitost životních stylů a etnických skupin,“ podotkl.

Robejškovi není jasné, jak z toho má vzniknout silná politická formace. Zdůraznil, že sice chtějí podporu všech, ale škrtli z programu to jediné, co by snad mohlo většinu zajímat – zdravotní pojištění pro všechny.

„Nakonec mi z toho vychází jenom jedno, co demokraty sjednocuje: Anti-Trump. Ale tady by se měli poučit od svých českých pokrokových žáků. Ti hledali Anti-Zemana a víme, jak to dopadlo,“ stojí v závěru příspěvku.

Co se hodí nám, je správné

V červnu se Robejšek na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta USA Donalda Trumpa John Bolton zveřejnil knihu s názvem Místnost, kde se to stalo: Paměti z Bílého domu.

Kniha Boltona obsahuje vzpomínky bývalého amerického diplomata vztahující se k době jeho působení na postu bezpečnostního poradce Donalda Trumpa.

Robejšek jej nazval „Bolton a pokroková morálka“ a napsal v něm:

„Vzpomínám si, jak tzv. liberálové ještě nedávno odsuzovali Boltona za jeho extrémně pravicové názory. Teď ale tento roztomilý vousáč kritizuje Trumpa a Babiše a najednou je z něj úctyhodný zdroj.“

Následně pokračoval tím, že „liberály, kteří prý tolik dají na morálku vůbec neuráží ani to, že se Bolton chová podle a mstí se praním špinavého prádla“.

„A dokonce se mi zdá, že to dnešní bojovníci za pokrok mají stejně jako kdysi komunisté, kteří také říkali, že hlavní je vždycky třídní hledisko. To znamená: Co se hodí nám je správné, ale když totéž udělá politický protivník, tak je to odporné. Ještě chybí pozvat Boltona na „Milion chvilek“ a idyla bude dokonalá,“ uzavřel věc.