„Myslíte, že Babiš má viset na kandelábru nebo být v base? Jsme pokrytci.“ Kvůli Bělorusku Foldyna rozdrtil parlament

„Bylo pro mě úsměvné, když tady můj kolega Kopřiva od Pirátů mluvil o Bělorusku. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli tam někdy byl. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli vůbec někdy byl na vojně, jestli ví, jak to tam chodí. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli ví, jak se pracuje u policie,“ uvedl na začátek.

Pak se přenesl na domácí půdu a protestní akce proti premiérovi Andreji Babišovi.

„Moji kolegové z hnutí ANO, vy přece víte, že já nejsem nějaký antibabišovec, víte to. Jsem s vámi, s většinou, kamarád. Myslíte si vy, proti kterým demonstrovalo v Praze v roce 2019 podle odhadů organizátorů 300 tis. lidí, demonstrovali proti vám a proti Andreji Babišovi. Moji přátelé. T-Mobile říkal: Ne, nebylo to 300 tis., bylo to 283 tis.,“ připomněl Foldyna.

Poté od poslance zazněla spousta otázek.

„Moji přátelé z hnutí ANO, myslíte, že Andrej Babiš má viset na kandelábru nebo bejt v base? Je to celá republika? Je to těch osm milionů voličů? O čem to tady mluvíme?“ dotázal se politik.

Svoje pojetí života

Pak zdůraznil, že v Bělorusku je zřejmě autoritativní režim.

„Bělorusko není Itálie, ani Česká republika, ani Rusko není Itálie, ani Německo. Mají svoje pojetí života úplně jiné od našeho pojetí života. Myslíte si, že všichni prahnou po západním typu demokracie tak, jak se ho snažíme všude nastolit?” pokračuje poslanec. Tak jak jsme ho nastolovali společně, protože jsme k tomu drželi hubu a krok, v Iráku. Shodili jsme v Libyi Kaddáfího, protože to byl diktátor. A co se tam změnilo pro ty Iráčany? Žijou lépe? Žijou fakt líp?“ pronesl.

V této souvislosti nechyběla slova poslance o Sýrii a nevládních organizacích.

„Myslíte si to, že tím, že jsme platili a financovali různé bojovníky v Sýrii, že dneska je tam lepší režim, že to je lepší? Že to je lepší v té Libyi? A myslíte si, že když budeme financovat ze zdrojů, a já jsem poslouchal debatu v neděli, když vicepremiér a pan ministr vnitra říkal: My, Česká republika, vůbec s tím nemáme nic společného. Já tomu rozumím. My, orgány státu, věřím, že naše služby a všichni nemáme. My jenom z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávají systém v celém světě! Kde se jim to zlíbí!“ zuřil se Foldyna.

Podotkl, že za peníze českého daňového poplatníka, za 4,5 mil. korun se jakási organizace snaží nastavit demokratický režim v Bělorusku.

„Ať nám dá ty čtyři a půl miliony, protože to jsou peníze daňových poplatníků z Rumburku, a my to rozdáme lidem tam, aby měli na dojíždění k doktorovi,“ pronesl.

Na co si hrajeme?

Foldyna zdůraznil, že dvě stě třicet nebo dvě stě padesát tisíc demonstrantů v Praze na Letné není Česká republika, kde je osm milionů voličů, stejně jako v Bělorusku.

„Nastavme si to zrcadlo my tady společně! O čem to tu pořád mluvíme? Nechme Bělorusy, ať si vyřeší svoji běloruskou záležitost,“ uvedl.

Poslanec vyzval parlament k tomu, aby se lépe staral o lepší život Čechů v České republice. Foldynovi šlo i o to, aby se peníze daňových poplatníků používaly i pro ně, pro dobro českého daňového poplatníka.

„Nehrajme si tady na to, že my jsme ti nejspravedlivější a nejmoudřejší. Nejsme. Jsme pokrytci, protože jsme byli ticho, když se to dělo jinde. Když se to dělo v Paříži, stříleli gumovými projektily. Pan premiér umí výborně francouzsky. Určitě volal Macronovi, že zítra ho nechá odvolat. Přeci střílet do lidí se nemá! Nebo má? Je to věcí Paříže a Francie,“ přišel s porovnáním Foldyna.

Problémy jsou i doma

Uznal, že vůbec neví v tuto chvíli přesně, jak to v Bělorusku je a jestli těch 200 tis. lidí, kteří tam demonstrují, jsou obrázkem celé země.

„Víte to vy? Věříme České televizi to, co nám říká, nebo byla tam? Nebyla, já to nevím. Co chcete přijímat za usnesení? Co chceme přijímat za usnesení my, tady v tom českém parlamentu? My s těmi problémy, které neumíme vyřešit?“ vrhl další řadu otázek Foldyna.

Svůj postoj argumentoval navíc i tím, že se podle jeho názoru v parlamentu neumí vyřešit situace sociálně slabých lidí v Ústeckém kraji, kde je jedna vyloučená lokalita vedle druhé a lidi žijou jakou žebráci.

„A neuměli jsme to do dneška vyřešit. Ale hlavně, že se - teď musím najít to slušné slovo - motáme do jiných zemí a jsme strašní moralisti. A jenom jsme zapomněli na to, že když se bouraly režimy v Libyi, v Sýrii, v Iráku v rozporu s mezinárodním právem, tak jsme drželi hubu a krok,“ pronesl na závěr svého vystoupení.