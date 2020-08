Peníze na léčbu nejsou, ale Běloruské neziskovky financujeme, tvrdí Ondráček

Vláda v pondělí schválila návrh ministerstva zahraničí vytvořit fond na pomoc Bělorusům, kteří doma čelí represím. Fond bude zahrnovat podporu neziskového sektoru a nezávislých médií. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček iniciativu kritizuje s tím, že peníze by měly jít na pomoc potřebným doma.

Letos do zřízeného fondu půjde nad rámec každoroční pomoci dalších 10 milionů korun. Tyto prostředky by měly především směřovat do zdravotnictví a psychosociální pomoc osobám, jež byly postiženy během protestů proti výsledkům prezidentských voleb v Bělorusku.

„Byli jsme mezi těmi, kdo iniciovali rychlou mezinárodní reakci. Chceme ale pomoci také prakticky, a to lidem, kteří byli oběťmi násilí, mučení, jejich rodinám, lidem, kteří poukázali na nesrovnalosti ve volebních výsledcích a přišli kvůli tomu o práci. Vzhledem k naší historii před děním v Bělorusku nemůžeme zavírat oči. Bělorusové by měli mít právo si svobodně vybrat svou budoucnost,“ vysvětlil vládní rozhodnutí šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Peníze ale půjdou i na podporu nezávislých médií a neziskových organizací se zaměřením na otázky lidských práv a také rozšíření počtu stipendijních pobytů. Fond bude finančně podporovat i aktivity běloruské menšiny v České republice.

S tímto ale rozhodně nesouhlasí místopředseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Zdeněk Ondráček.

„Přátelé, až zase budete sbírat víčka nebo posílat dárcovské SMS na léčbu někoho, komu na to stát nechce dát peníze, tak si vzpomeňte na to, kam, komu a proč posílá vláda ANO a ČSSD vaše peníze,“ vzkázal poslanec.

Česká republika dříve odsoudila průběh prezidentských voleb, na kterých zvítězila dosavadní hlava státu Alexandr Lukašenko s více než 80 % hlasů. Podle opozice byly volby zmanipulované a organizovala masové protesty. Proti nim pořádkové síly zpočátku tvrdě zasáhly. Později ale nechaly demonstracím volný průběh.

Z nepokojů Lukašenko obvinil západní země včetně České republiky. Ministr Zahraničí Tomáš Petříček odmítl tato obvinění a zdůraznil, že se Česko do vnitřních záležitostí nevměšuje. Nicméně připustil, že Česká republika finančně podporuje běloruskou občanskou společnost.

Poslanci z SPD i KSČM tuto podporu ale označují za vměšování se do záležitostí cizí země a nelíbí se jim, že se provádí za veřejné peníze.

V tomto ohledu Ondráček i poslankyně SPD Karla Maříková například zmínila neziskovou organizaci Občanské Bělorusko, které loni české ministerstvo zahraničí zaslalo 4,485 milionu korun. Další necelý milion obdržela z americké neziskové organizace National Endowment for Democracy, kterou primárně financuje americký Kongres.