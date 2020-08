Tichanovská prohlásila, že opozice půjde až do konce. Lukašenko hovoří o hybridní válce a varuje Poláky

Bývalá kandidátka na funkci prezidenta Běloruska Světlana Tichanovská se domnívá, že protesty v republice pokračují, a prohlásila, že stoupenci opozice půjdou až do konce.

Masové protestní akce opozice začaly po celém Bělorusku 9. srpna po prezidentských volbách, v nichž podle údajů ÚVK pošesté zvítězil současný běloruský prezident Alexandr Lukašenko s 80,1 % hlasů. Opozice se však domnívá, že ve volbách zvítězila Světlana Tichanovská, a ne Lukašenko. Samotná Tichanovská se teď nachází v Litvě.

„Protesty pokračují, jdou svojí cestou. Během týdne se napětí může poněkud zmírnit, ale o víkendu se vrátí. Hlavní příčinou toho, že lidé nechtějí bývalého prezidenta, je ztráta důvěry k němu, a hodláme jít až do vítězství,“ řekla v pořadu stanice Echo Moskvy.

Politička také slíbila, že protesty zůstanou pokojné. „Bělorusové jsou klidný národ, tuto mez v žádném případě nepřekročíme. Lidé si přejí jen jedno: aby Lukašenko rezignoval, a dosáhneme toho pokojnými demonstracemi a stávkami,“ zdůraznila.

Lukašenko o situaci v zemi

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že proti republice je vedena „hybridní válka“ a že je to „diplomatický boj na té nejvyšší úrovni“.

Varování pro Polsko

Máme dnes co do činění s jistou etapou hybridní války proti Bělorusku. Jak se to dá nazvat jinak? Masmédia a celá informační sféra je postižena tímto bojem, válkou konfrontujících stran. Diplomatický boj proti nám začal i na té nejvyšší úrovni,“ řekl Lukašenko, kterého cituje Sputnik Bělorusko, během porady v Minsku.

Lukašenko prohlásil, že je přesvědčen o tom, že se plán připojení Hrodenské oblasti k Polsku uskutečnit nepodaří.

„Vidíte tato prohlášení, že když se Bělorusko rozpadne, dostane Hrodenskou oblast Polsko. Mluví o tom již otevřeně, sní o tom. Nic z toho se jim nepodaří, to vím určitě,“ cituje Lukašenka ve čtvrtek Sputnik Bělorusko.

Dodal, že země je dnes nucena vydávat obrovské peníze na stabilizaci situace na západních hranicích, kam byly přesunuty některé vojenské jednotky.

Alexandr Lukašenko prohlásil, že někteří „neklidní sousedé“ otevřeně zasahují do běloruských záležitostí, tlačí na stát.

Lukašenko tvrdí, jak ho cituje Sputnik Bělorusko, že „neklidní sousedé“ republiky nejen otevřeně mluví o svém postoji ohledně opětovných voleb v zemi, ale také se začínají vměšovat do vnitřních záležitostí země, vyvíjet nátlak na stát.

„Je to zjevná diplomatická válka,“ cituje Lukašenka agentura.