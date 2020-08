Zánik solidní české diplomacie? Vystrčil ignoruje pozici Hradu a letí na Tchaj-wan „hájit svobodu“

„Stanovisko pana prezidenta (Miloše Zemana, pozn. red.) k cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan, stejně jako dalších ústavních činitelů, je nesouhlasné. Cesta jde přímo proti jednotné zahraniční politice ČR a jde přímo proti jednotné zahraniční politice EU,“ informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Je to stejné, jako kdyby pan předseda Senátu navštívil navzdory španělským protestům Katalánsko. Jde tedy o nezdvořilost v mezinárodních vztazích. Přitom doposud byla ČR oceňována za solidní diplomacii dodržující mezinárodní pravidla. Cesta bude mít i hospodářský dopad na české firmy, je proto i výrazem nebývalého politického sobectví,” dodal.

Připomeňme, že se proti diplomatické misi Vystrčila Hrad nevyslovuje poprvé. Nesouhlasil s ní i premiér Andrej Babiš. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ze své strany varoval před odezvou Pekingu a jako i ministr vnitra Jan Hamáček zpochybňoval výhody mise.

Nehledě však na pozici prezidenta a ministrů předseda Senátu ve čtvrtek nadále trval na ekonomických výhodách své návštěvy, navíc jí přidává symbolický význam.

„Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí. Naše parlamentní diplomacie, zejména pokud se to týká Senátu, má zájem na tom, aby Česko vystupovalo tak, jak kdysi nastavili Václav Havel a Jiří Dienstbier, to znamená, že hájí svobodu a demokracii a hájí svoji suverenitu. A zároveň se snaží spolupracovat se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo jiný přeje nebo nepřeje,“ uvedl Vystrčil během čtvrtečního brífinku.

Stojí však za zmínku i to, že Vystrčilovu inciativu podpořilo několik desítek politiků z dalších zemí, včetně Spojených států. Jejich upřímnost však zpochybňoval ministr vnitra Hamáček, dle něhož může ČR hrát roli pokusného králíka k testování reakce Číny, která prohlášeními svých diplomatů již vyslovovala svůj nesouhlas s plány šéfa Senátu.

Svůj záměr oficiálně navštívit Tchaj-wan Vystrčil oznámil v červnu. Cestu pak schválil Organizační výbor Senátu České republiky.