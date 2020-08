Trump vysvětlil, proč USA musí kupovat ropu od Ruska

Ve svém projevu v New Hampshire Trump prohlásil, že v regionu Nová Anglie na severovýchodě USA jsou nejvyšší ceny elektřiny v zemi.

„V Nové Anglii jsou nejvyšší ceny elektřiny v USA. A víte, proč? Protože guvernér (státu New York demokrat Andrew) Cuomo nedovoluje položit potrubí přes území státu New York, aby se ropa a plyn, jichž máme velmi mnoho, tam mohly dodávat,“ prohlásil Trump.

„A víte, od koho si kupujete vaši energii? Od Ruska. Nevěděli jste to? Máte tu hodně lodí z Ruska, protože guvernér Cuomo ze státu New York nedovoluje položit potrubí,“ pokračoval Trump.

V roce 2019 kupovaly USA od Ruska v průměru 515 tisíc barelů ropy denně. Celkový import ruské ropy a ropných výrobků z Ruska do USA se v roce 2019 odhaduje na 13,8 miliard dolarů.

Světoví lídři v těžbě ropy

Rusko si v květnu vrátilo druhé místo v objemu těžby ropy na světě, které ztratilo o měsíc dříve, a USA zůstávají i nadále lídrem a produkují v průměru 10,001 milionu barelů denně. Svědčí o tom údaje Ministerstva energetiky RF, Úřadu pro energetické informace Ministerstva energetiky USA (EIA) a zpráva OPEC.

Až do července roku 2018 bylo Rusko světovým lídrem v těžbě ropy, v srpnu ho ale vytlačily USA, které jsou od té doby na první příčce. RF byla na druhém místě a Saúdská Arábie na třetím. V dubnu 2020 Rusko kleslo na třetí příčku.

Podle informací z webových stránek Ministerstva energetiky RF Rusko v květnu vytěžilo 36,74 milionu tun ropy, těžilo tedy přibližně 9,4 milionu barelů denně; v dubnu činila těžba kolem 11,34 barelů denně. Podle informací z červencové zprávy OPEC se těžba ropy v Saúdské Arábii v květnu ve srovnání s dubnem snížila o 27 % a činila 8,479 barelů denně.

Podle údajů EIA USA v květnu roku 2020 těžbu ve srovnání s dubnem snížily o 16,6 %. V dubnu těžba činila 11,99 barelů denně a v květnu roku 2019 12,163 milionu.

V listopadu roku 2017 překonaly USA vlastní 50 let starý historický rekord těžby ropy. Ukazatel činil 10,103 milionu barelů denně oproti 10,044 milionu barelů denně v listopadu roku 1970. Po listopadu 1970 se začala denní těžba v USA snižovat na pozadí vyčerpání tradičních zásob, v září roku 2008 poklesla na 3,974 milionu barelů denně.

V posledních 10 letech se však těžba ropy ve Spojených státech obnovila díky rozvoji technologií, které udělaly přístupnějšími a rentabilnějšími zásoby těžko těžitelné břidlicové ropy. Dalším stimulem se stalo odvolání v prosinci roku 2015 zákazu exportu americké ropy, který platil 40 let.