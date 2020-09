„Dokazuje to, co tou cestou sleduje, a že to je diplomatický amatér.“ Babiš promluvil o Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Na začátku rozhovoru se premiér vyjádřil k situaci, která začala panovat v Bělorusku po prezidentských volbách. „Celé to je vnitřní záležitost Běloruska, protože Bělorusové sami si musí rozhodnout, jak a co ve své zemi chtějí. Nemůžeme násilně ovlivňovat jejich vnitropolitickou situaci nebo se do toho vměšovat. Setkal jsem se zástupci běloruské menšiny, dali mi nějaké informace, které se měly týkat zapojení lidí z naší země do nepokojů v Bělorusku,“ konstatoval.

Poznamenal, že nechal vše prověřit a s určitostí ví, že nařčení, že měla Česká republika ovlivňovat situaci v Bělorusku, nejsou pravdivá. Zmínil, že na vládě probrali možnost humanitární pomoci.

„Přistupovat k nějakým sankcím, jak to udělali v Pobaltí, tak o tom neuvažujeme, jsme součástí EU. Budeme v této záležitosti postupovat podle dohody na evropské úrovni,“ dodal.

Pragmatický člověk

Babiš sám sebe označil za pragmatického člověka. Zdůraznil, že v nějakých akcích proti Bělorusku se neangažoval. Vysvětlil, že situace v Bělorusku pro něj byla v něčem první.

„Abych vyzýval vedení nějakého státu v Evropě nebo na jiném kontinentě k dodržování lidských práv a jeho občany k aktivitě, když vím, že se tam nic nemůže změnit, tak to nedělám. V případě Běloruska jsem to udělal poprvé, protože ty lidi znám, před rokem 90 jsem s nimi obchodoval. Za další je to velmi blízko naší země, jsou to Slované a měl jsem pocit, že by tam mohlo dojít ke změně tím, že i prezident Lukašenko do značné míry připouštěl změnu ústavy a nové volby,“ vysvětlil.

Konstatoval, že ačkoliv v něm toto vyvolalo nejprve optimismus, ten jej rychle přešel. Vyjádřil názor, že Bělorusové by měli dostat šanci si zvolit zástupce ve „svobodných a demokratických volbách a žít ve svobodné zemi“.

Svůj názor vyjádřil také k sankcím vůči Bělorusku. Podle jeho mínění nejsou ekonomické sankce dobrým nápadem. Premiér uvedl, že by poškodily zemi a i tamní lidi. Dodal, že si ani nemyslí, že by uvalením sankcí došlo k nějaké změně.

Neadekvátní výroky

Poté se rozhovor věnoval velmi probíranému tématu, a to cestě na Tchaj-wan předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila. Babiš označil výroky čínského ministra zahraničí o tom, že přiměje Vystrčila zaplatit vysokou cenu, za neadekvátní.

„Nemůže si dovolit vyhrožovat druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli naší země. Bez ohledu na to, o co se jedná. Prostě není možné, aby nám někdo takto vyhrožoval,“ sdělil.

Jako vláda však žádné věci podnikat nebudou. Podle premiéra to nemá význam. Pozvání čínského velvyslance ministerstvem zahraničí však ohodnotil pozitivně. Konstatoval, že na celou tchajwanskou cestu mají z hlediska zahraniční politiky Česka stejný názor s ministrem vnitra Hamáčkem i ministrem zahraničí Petříčkem.

Obecně Vystrčilovu cestu zatím více komentovat nechce. Podle jeho slov se ukáže s odstupem času, jaké byly plusy a mínusy. „Zatím je to akce pro česká a zahraniční média bez reálného výsledku pro naši zemi. Pan Vystrčil se umě zapojil do kampaně před našimi krajskými a senátními volbami, ale i do předvolebního boje v USA, kde je vztah k Číně velkým tématem,“ sdělil.

V neposlední řadě vyjádřil svůj názor i na dopis, který zaslal řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS do Číny, kde žádal od Číny omluvu.

„Nebudu komentovat nějakého komunálního politika. Neznám ho. Obecně nerad komentuji pokusy politiků o zviditelnění, obzvlášť pokusy agresivní a vulgární. Zahraniční politiku dělá vláda a teď vidíme, kdo všechno se do toho míchá,“ uvedl.

Propagační cesta

Premiér zkritizoval primátora Prahy Zdeňka Hřiba, který také odcestoval na Tchaj-wan. Podle Babiše měl zůstat v Praze, kde je potřeba řešit spoustu věcí. Podle jeho slov se jedná o propagační cestu za peníze daňových poplatníků. „Nic víc, nic míň. Z hlediska zahraniční politiky naší země, její oficiální části, tahle cesta nemá žádný význam,“ dodal.

Vystrčila označil Babiš také za „diplomatického amatéra“, jelikož ten se zmínil na Tchaj-wanu o Milionu chvilek, který podle něj bojuje za demokracii stejně jako mladí Tchaj-wanci.

„To myslíte vážně?! Fakt? No to jste mě pobavil. Tomu vážně nerozumím, je pro mě vážně překvapení, že pan Vystrčil mluví o naší vnitřní politice v zahraničí. Tohle je úplně nevhodné. Dokazuje to, co tou cestou sleduje, a že to je diplomatický amatér,“ uvedl.

Závěrem pak sdělil, že Vystrčil nemá žádné mezinárodní zkušenosti. Podle jeho mínění se jedná o komunálního politika, který se stal předsedou Senátu. „Každý, kdo má aspoň elementární diplomatické znalosti ví, že o domácí politice, obzvláště způsobem, jakým to předvedl pan předseda Vystrčil, se se zahraničními partnery prostě nemluví a on s nimi vlastně ani mluvit nemůže, protože neumí anglicky,“ doplnil.