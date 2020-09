Avanturismus vs. skvělá reklama? Debaty o Vystrčilově cestě zdaleka nejsou u konce

Jak již bylo informováno, komunisté tuto cestu označili za svévolnou, rituální a zbytečnou a vyzvali kabinet ministrů, aby se od ní distancoval.

Šéf strany zdůraznil, že Vystrčil porušil princip jedné Číny, který Česká republika respektuje, což potvrdili všichni vysocí činitelé.

„Udělal si z nejvyšších ústavních činitelů blázny,“ uvedl Filip.

Domnívá se, že jednostranný krok není výrazem suverenity, jde ale o „avanturismus“.

Podle Filipa by z právního hlediska bylo možné dokonce „znulitnit“ návštěvu.

Šéf komunistů připomněl, že Vystrčil byl zvolen 8144 hlasy, zatímco prezidenta volilo dva a půl milionu hlasů a více lidí hlasovalo i pro předsedu vlády nebo sněmovny, kteří všichni cestu kritizovali.

„Musím se ptát, jaká je legitimita toho rozhodnutí,“ podotkl.

Zákeřné výkyvy diplomacie

Opačný názor zastává Rakušan, který nevidí ve Vystrčilově cestě porušení mezinárodního práva.

Uvedl, že předseda Senátu nepronesl výroky, které by byly v rozporu s českou oficiální zahraniční politikou.

Rakušan dokonce neskrývá ani to, že je hrdý na cestu Vystrčila i dalších členů delegace.

„Tu reklamu, kterou teď udělali České republice. To, že ukázali, že Česká republika je hodnotově pevně zakotveným demokratickým státem. To, že byl obnoven ten trochu ztracený étos Václava Havla v naší zahraniční politice. Na to musí být mnoho českých občanů pyšných,“ vyslovil se lídr STAN.

Podporu Vystrčilovi vyjádřila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která v pořadu Interview ČT24 uvedla, že jde o oficiální stanovisko EU.

„V diplomacii a ve vztazích mezi zeměmi takováto rétorika, která má vyhrožovat a zastrašovat, absolutně nemá co dělat,“ poznamenala Jourová v reakci na slova čínského ministra zahraničí, který prohlásil, že předseda Senátu ČR za svou návštěvu Tchaj-wanu zaplatí „vysokou cenu“.

„Je to výrok, na který je třeba jasně a tvrdě reagovat,“ doplnila.

Přišla rovněž s myšlenkou, že Vystrčil pomohl Čechům narovnat hřbety.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Svůj záměr oficiálně navštívit Tchaj-wan oznámil předseda Senátu Miloš Vystrčil v červnu. Cestu pak schválil Organizační výbor Senátu České republiky. Předsedu Senátu má doprovázet devadesátičlenná delegace.

„Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ řekl Vystrčil.

S jeho cestou nesouhlasila Čína a někteří čeští političtí činitelé, včetně premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a prezidenta Miloše Zemana. Přednedávnem se k tomu vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který zpochybnil ekonomický význam této cesty a upozornil na diplomatická rizika ve vztazích s Pekingem.

Oficiální Peking již dříve kritizoval plány tchajwanské cesty zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Svou pozici potvrdil i poté, co se Vystrčil rozhodl realizovat iniciativu svého předchůdce.

Přednedávnem se čínská diplomacie znovu vyslovila k Vystrčilovým krokům. Označila je za porušení suverenity Číny a výrazně je odsoudila.