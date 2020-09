„ODS dává svým voličům pořádně zahulit.“ Stonjeková se rozpálila o Havlovi, Vystrčilovi a Tchaj-wanu

„Po letech zase můžeme být hrdí. Po letech nás zase obdivuje celý svět díky odvaze, s jakou bráníme demokracii, právo a svobodu,” prohlásila na svých sociálních sítích ODS. Tato slova byla doprovozena fotografií, kdy předseda českého senátu dostává na Tchaj-wanu vyznamenání. Nad touto fotografií je záběr Václava Havla.

Podle názoru komentátorky Stonjeková Občanská demokratická strana zkouší, co její voliči vydrží. Odkazy na Václava Havla prý nepomáhaly ve volbách ani v 90. letech, natož dnes.

„Byly doby, kdy měla ODS dvacetiprocentní tvrdé jádro a kdy se řešilo, jestli těch 20 není náhodou nějak málo... “Tjády jády” - jak by řeklo to prasátko z Looney Tunes. Dnes se ODS očividně rozhodla, že i tomu desetiprocentnímu jádru, které jí ještě nějakým zázrakem zbylo, dá pořádně zahulit a vyzkouší, co ti nebožáci zoufalí ještě vydrží... A zkouší to intenzivně, všechna čest - protože odkazy na VH (Václava Havla), ručičku na srdíčko, nevyhrávaly volby ani v devadesátkách. Natož dneska...“ uvedla na svém Facebooku.

ODS údajně vytváří koalici s dalšími politickými ztroskotanci a snaží se tak projít skrze těžké časy.

„Ale co! Udělá se koala s TOPkou, Stanem a dalšími losery dobré vůle a pojede se dál močálem temným podél bílých skal. A když ještě někdo na ty bílý skály nasprejuje lavičku Václava Havla, tak to bude úplně dokonalý,” uzavřela své vyjádření Stonjeková.

Petrov o Vystrčilovi na Tchaj-wanu

O cestě předsedy Senátu Miloše Vystřila na Tchaj-wan psal na svém Facebooku také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Vystrčilovi vytýká jeho slova o „narovnávání páteře“.

„Miloš Vystrčil. Celá kauza Tchaj-wan je od začátku špatně. Může ji vysvětlit, ale nemůže ji obhájit. (Andrej) Babiš říká správně, nakonec nevadí tolik, že tam jel, ale řeči o rovnání páteře si mohl odpustit,“ uvedl a obratem dodal: „Média Vystrčilovi tleskají, včetně všech možných intelektuálů a aktivistů, určitě se pro veřejnost ohledně vnímání ODS dostal na první místo...“