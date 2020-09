Obhajoba tradičních hodnot je extremismus? Trikolóra reagovala na výpady Pekarové z TOP 09

V Česku se blíží krajské a senátní volby, a proto se politici aktivně účastní předvolebních debat. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si tak například promluvila s moderátorkou televize Nova, které mimo jiné prozradila, že by její strana nikdy nevstoupila do povolební koalice s Trikolórou, protože považuje toto hnutí za extremistické.

Pekarová Adamová to řekla ve své odpovědi na otázku moderátorky Báry Divišové, která se ji zeptala, s kým by členové TOP 09 určitě nešli do krajských koalic.

„TOP 09 jednoznačně nejde do koalic nikde, ani na komunální úrovni, s komunisty a extrémisty – takže s SPD, Trikolórou. To jsou strany, které s námi nemají nic společného, vidí svět úplně jinak,“ vysvětlila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Členům Trikolóry se však nelíbilo, že jejich politické hnutí bylo přirovnáno k extrémistické organizaci, vzhledem k čemuž jimi bylo natočeno video, ve kterém se buď sami politici hnutí nebo podporující je občané snažili poukázat na nepřiměřenost definice, kterou politička zvolila při označení hnutí Trikolóra.

Mediální analytik a také člen této strany Petr Štěpánek zveřejnil video na svém Facebooku a uvedl ho citátem předsedy Trikolóry v Pardubickém kraji Stanislava Hykyše, s jehož postojem k situaci se plně ztotožňuje.

„Přátelé, tady nejde o okatou Markétu Pekarovou Adamovou, ani o pouhý předvolební boj. Jde o to, že nakonec každého z nás – kdo (stále) věří v tradiční hodnoty jako: rodinu (máma, táta a děti), manželství (mezi mužem a ženou), svébytný český stát (bez diktátu Bruselu ad.), svobodné nakládání s vlastním životem a majetkem – nestydatě označí za extrémisty,“ napsal Stanislav Hykyš.

Na příspěvek s reakčním videem, který na svém Twitteru také zveřejnil zakladatel hnutí Václav Klaus, odpověděla pak sama Pekarová Adamová, aby přesněji vysvětlila svůj názor.

Kdo v Památný den romského holocaustu zveřejní “vtípek”, v němž je za nevzdělavatelného romský školák, je pro mě extrémista.



A ano, s takovým člověkem do koalice nikdy nepůjdeme a jsem na to hrdá. — Markéta Adamová (@market_a) September 8, 2020

„Kdo v Památný den romského holocaustu zveřejní ‚vtípek´, v němž je za nevzdělavatelného romský školák, je pro mě extrémista. A ano, s takovým člověkem do koalice nikdy nepůjdeme a jsem na to hrdá,“ uzavřela celou věc předsedkyně TOP 09.