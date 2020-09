Tichanovská: Běloruské protesty nejsou namířeny proti Rusku. Polský premiér jí už ale přichystal překvapení

Národy Běloruska a Ruska byly vždy sousedy a blízkými přáteli, a zůstanou jimi i nadále. Prohlásila to bývalá kandidátka na prezidenta Běloruska Světlana Tichanovská ve svém video projevu.

Podotkla, že občanům Ruska často ukazují zkreslený obraz událostí v Bělorusku.

Politička také občanům Ruska vysvětlila, jaké příčiny pobídly Bělorusy k protestním akcím a k požadavkům demise úřadujícího prezidenta Alexandra Lukašenka.

Podle jejího názoru k volbám roku 2020 přišel prezident „bez šancí na nové zvolení, bez reálné podpory v důsledku mnohaleté hospodářské krize a neochoty občanů se smířit s absencí základních práv a svobod“.

Připomenula, že už byly zjištěny tisíce faktů porušení.