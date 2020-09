„ODS? Zplodila mě!” Premiér Babiš nenechal na občanských demokratech ani nit suchou. Těžké čtení pro Fialu

Novináři Parlamentních listů se předsedy vlády Babiše tázali, zdali se bojí, že by mohl příští parlamentní volby nevyhrát. Konkrétně se premiéra tázali, zdali se bojí, že „Vás tzv. demoblok porazí“?

V reakci na otázku se podle slov Parlamentních listů Andrej Babiš smál.

„(Směje se) Pan Bartoš se tam také vidí (ve Strakově akademii – red.). Jestli se obávám, neobávám… Šel jsem do politiky kvůli zkorumpované ODS, která historicky nejvíc poškodila naši zemi. Seděli bychom tady minimálně týden, kdybychom si měli říct o všem, co mají za sebou. Nebýt takové korupce a klientelismu, co tady tehdy panoval, nikdy bych do politiky nešel. Teď mají jediný program antibabiš a veškeré úsilí věnují tomu. Jejich jediný program je, jak se zbavit Babiše. Lidi ani důchodci je nezajímají,“ cituje portál slova premiéra.

Podle jeho slov opoziční politiky spojuje pouze nenávist k jeho osobě. Dále uvedl, že zcela zmizelo rozdělení politiky na levici a pravici. Babiš dále zmínil, že jeho vláda plní politické plány jak levicových, tak i pravicových stran.

„Nenávist vůči mně tyto strany („demoblok“ – red.) spojuje. Přestalo to být o levici a pravici. My v podstatě plníme program levicových i pravicových stran. Ale ten skutečný program. Když oni byli u moci, jejich jediným společným programem byly peníze a moc. O to našemu hnutí, a hlavně mně, fakt nejde. Když byla ODS ve vládě, dělala všechno opačně, než slibovala před volbami. Navyšovali daně, brali lidem peníze. V tom je hlavní rozdíl mezi nimi a námi. My co říkáme i děláme. A skládáme lidem pravidelně účty. Pracuji od rána do večera a máme jasné výsledky. I když stát bohužel není firma. Kdyby to tak bylo, byly by výsledky diametrálně lepší a hlavně rychlejší,” prohlásil pro Parlamentní listy předseda vlády.

Andrej Babiš také explicitně uvedl, že ODS ho vytvořila jako politickou figuru.

„Zplodila mě!“ prohlásil o Občanské demokratické straně.

Zadlužování Česka

Premiér Babiš v rozhovoru také odpovídal na otázky ohledně zadlužování země v souvislosti se schválením rekordního rozpočtu o deficitu 500 miliard korun. Slova o tom, že kroky jeho vlády zemi zadluží, odmítl.

„Naši zemi zadlužila ODS a Kalousek. Oni tu nasekali dluhy 690 miliard a nikdo neví, kde ty peníze skončily. My jsme od roku 2014 do konce roku 2019 dluh vůči HDP snížili z 41,5 % na 30 % a jsme jedna z nejméně zadlužených zemí EU. Za naší vlády všichni lidé vědí, kam peníze plynou. Musíme se bohužel kvůli koronaviru dočasně zadlužit, stejně jako ostatní země, abychom snížili dopady celé krize. Děláme pravý opak toho, co ODS s Kalouskem,“ uvedl v rozhovoru Andrej Babiš.

Předvolební model

Podle předvolebního modelu společnosti CVVM by v červenci v parlamentních volbách získalo ANO premiéra Babiš 29 % hlasů. Na druhém místě by se nacházeli Piráti se ziskem 14,5 % hlasů. Na třetím místě by skončila ODS s 12 % následovaná ČSSD s 9,5 % hlasů voličů.