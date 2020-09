Evropský parlament žene Česko do energetické chudoby, varuje Ivan David

„Včera jsme na plénu projednávali iniciativní zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu s názvem O maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU. Mezi řadu užitečných návrhů na veřejnou podporu zateplování budov a modernizaci vytápění kolegové z průmyslového výboru zamíchali toxické návrhy na zavedení povinnosti domácností platit za emisní povolenky na vypouštění oxidu uhličitého,” uvedl David s tím, že právě k této regulaci byla Evropská komise vyzvána iniciativní zprávou.

Europoslanec pak upřesnil, že nákup emisních povolenek by se podle návrhu měl vztahovat jak na domovy vytápěné kotly na tuhá paliva, tak i plynovými kotly. Nákupu těchto povolenek by dokonce neunikly ani panelákové domy, jelikož jsou napojeny na městský rozvod tepla a teplé vody vyráběné v teplárnách.

Samotná iniciativní zpráva je podle Davida „prošpikována“ řadou výzev k odstranění problému tzv. „energetické chudoby“ neboli předražování energií. To ale europoslancovi připadá zvláštní, jelikož tuhle situaci podle něj způsobila sama unie, když zavedla společný energetický trh.

„Právě kvůli němu byla na národní úrovni z práva odstraněna účinná regulace cen energií státem. V rámci liberalizace trhu byla nahrazena obchodováním s elektřinou, plynem a teplem na komoditních burzách. Mastí si na tom kapsy burzovní spekulanti a platí to každý prostý občan,” tvrdí David.

Europoslanec k tomu poznamenal, že v době, když vykonával funkci ministra zdravotnictví, se ve vládě premiéra Miloše Zemana ostře stavěl „proti převzetí tohoto paskvilu do českého právního řádu”. Už tehdy totiž věděl, že odstranění státní regulace z energetického průmyslu povede v naší zemi ke zdražení cen na úroveň Německa. Vláda to však musela prosadit, jelikož to byla podmínka vstupu do EU. Nyní se tedy podle Davida stalo přesně to, před čím politik dříve varoval.

„Když později kvůli zdražení energií poklesla spotřeba, tak EU na nátlak elektrárenských firem do energetického balíčku vložila poplatek za jistič, který spotřebitel musí platit i když žádnou elektřinu nespotřebuje. Takové legální ,výpalné´,” poznamenal europoslanec.

I přes jakousi zdánlivou snahu omezit dnes výsledné předražování energií navržený povinný nákup emisních povolenek v žádném případě nemůže podle Davida vést ke zlevnění energií.

„Výsledek bude přesně opačný – zdražení. Vsadím se, že do paragrafového znění komise zapracuje jen povinnost domácností kupovat si emisní povolenky na topení a ohřev teplé vody,” je přesvědčen europoslanec.

„Šídlo z pytle“ Zeleného údělu

V rámci svého příspěvku David rovněž prozradil, co se mu díky projednávanému návrhu podařilo dozvědět o skutečném záměru ekonomického programu Zelený úděl zaměřeného na ochranu přírody a klimatu.

„Ve včera projednávaném návrhu ,vykouklo šídlo z pytle´ Zeleného údělu. Za celým slavným Zeleným údělem EU je záměr vytahat z občanů peníze. Nyní už je naprosto zřejmé, kdo sponzoroval celou kampaň Gréty Thunbergové. Pozoruhodnou shodou okolností oznámila nejslavnější záškolačka světa, že se vrací do školní lavice krátce poté, když premiéři a prezidenti členských států EU na Evropské radě oznámili, že schválili, aby z rozpočtu EU ve výši přes bilion eur šlo v letech 2021 až 2027 na Zelený úděl 35 %,“ informoval David.

Pubertální aktivistka však podle něj ukončila „svůj boj“ za klima bez toho, aby něčeho dosáhla u těch největších znečišťovatelů, jako jsou Čína a USA, vždyť samotná EU způsobuje jen 10 % světového znečištění.

„Vrátila se do školy v okamžiku, kdy skončila role, na niž byla najata. Už v průběhu jejího veřejného vystupování prosakovaly informace, že ji financují obchodníci s akciemi tzv. ekologických firem. Nyní je jasné, že v pozadí stáli burzovní spekulanti, kteří chtěli dosáhnout obřích kšeftů s emisními povolenkami,“ odhalil David.

To ve výsledku podle Davida znamená, že ty peníze, které byly schválené Evropskou radou na Zelený úděl, rozeberou pak právě oni, respektive ti, kteří financovali kampaň „copaté aktivistky“.

„Teď už jen zbývá ty peníze vytahat z lidí. EP k tomu včera udělal první krok. EU si půjčila 750 miliard eur. Splácet je budou občané členských států. Jednou z metod mají být právě emisní povolenky, které chce europarlament napařit nejen firmám, ale i všem domácnostem,“ popsal David způsob, jakým podle něj budou z občanů tahat peníze.