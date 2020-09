Hampl usvědčil ČT z rozporu v článcích o volbách v Bělorusku: Staré zprávy jsou někdy zajímavější než nové

Články se týkají přítomnosti pozorovatelů OBSE u prezidentských voleb Bělorusku.

O tom psal i Sputnik Bělorusko.

Na začátku července parlamentní shromáždění OBSE prohlásilo, že nebude vysílat své pozorovatele k volbám do Běloruska.

O neplatnosti výsledků prezidentských voleb kvůli nepřítomnosti mezinárodních pozorovatelů promluvil český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT.

Podle Hampla „je vytvářen dojem, že Lukašenko nepustil pozorovatelé do země.“ A uživatelé v komentářích s ním souhlasili.

„Představte si, že počítáte s nějakou cestou a jediné, co vám chybí, je pozvání. Dostanete ho 14 dní před akcí. Takže stačí jediné: účastníkům potvrdit termín. Ve skutečnosti tam ty pozorovatele poslat nechtěli, aby mohli volby zpochybnit!“ napsal jeden z komentujících.

Dne 9. srpna 2020 v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo měla obsadit Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. Lukašenko se později nechal slyšet, že navrhoval opozici přepočet hlasů, ta na to však nepřistoupila.