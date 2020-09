Němcová ospravedlňovala katastrofální výsledky ODS. Pak zaútočila na Zemana

„Máte-li proti sobě soupeře, který má ohromnou moc ekonomickou a mediální, a vy tu ekonomickou a mediální moc nemáte, (…) tak o žádné rovné soutěži nemůže být řeč,“ prohlásila v rozhovoru pro Standashow Němcová.

„Úvaha otců obnovitelů nového demokratického státu v roce 1989 a poté, kdy vznikala nová naše ústava, byla, že společnost se nedostane pod velký vliv jednoho oligarchy,“ uvedla Němcová s tím, že Andrej Babiš „vychyluje“ demokratickou soutěž, neboť „všichni nemají stejné podmínky“.

ODS podle jejích slov není populistická strana. To ukázala na tom, že její strana nemůže vystoupit s návrhem dát 5000 korun důchodcům.

„Nechceme zploštit politiku na to, že se budeme předhánět, kdo v důsledku spustí větší katastrofu. Být populistou v první fázi se možná líbí a vyplácí. Ale ve chvíli, kdy přijdou účty za populismus, tak najednou se je nikomu nebude chtít platit,“ uvedla Němcová na otázku moderátora, zdali dnes není nezbytné být populisty k tomu, aby bylo možné být v politice úspěšným subjektem.

„Exot Novotný“

„Pavel Novotný je exot,“ prohlásila o svém stranickém kolegovi z Řeporyjí Němcová s tím, že Novotný nezná míru toho, „co ještě jo, a co už ne“. „Mě se líbilo, co řekl na adresu Číny, nebo na adresu Ruska. Jakkoli jsem naprosto zapřisáhlým odpůrcem toho, jak prezident Miloš Zeman vykonává svůj úřad, nebo jak vykonává svůj úřad předseda vlády Andrej Babiš, tak ty věci o jejich střílení – to už pro mě je za všema hranicema,“ dodala.

Němcová také zmínila, že Pavel Novotný nemá jako potenciální předseda ODS šanci.

Koalice

„Já nejsem vůbec připravená jakkoli spolupracovat na vládní úrovni s Andrejem Babišem, protože ho považuji za rizikový faktor pro českou politiku,“ prohlásila politička. Současný premiér prý „selhává“ ve zvládání řízení státu. Ilustrovala to na schválení dluhu půl bilionu korun.

„Myslíte si, že je možné porazit Andreje Babiše, pokud se opozice nespojí do koalic?“ tázal se moderátor političky ODS.

„Myslím si, že ne,“ odvětila.

Prezidentství

„Role prezidenta se u nás přepaluje do něčeho, co je nejdůležitější úplně ze všeho. Miloš Zeman má ještě dva a půl roku před sebou. Mě nebaví vést debatu dva tři roky předtím, než skončí jeho mandát a začít to vařit v éteru. Tím unikají pak ty aktuální věci,“ uvedla Miroslava Němcová. Podle jejích slov pro ni v její případné kandidatuře na Hrad bude ukazatelem její výsledek ve volbách do Senátu.

Politička rovněž uvedla, že hlasovala pro zavedení přímé volby prezidenta. Obratem ovšem uvedla, že při pohledu zpět to byla chyba.