„Kdybych byl premiérem v uplynulých měsících, tak bych se nikdy nedostal do této situace,“ míní Fiala, čtenáři nikoliv

Předseda opoziční ODS Petr Fiala poskytl serveru iDnes.cz rozhovor, ve kterém promluvil o nynější situaci v České republice. Fiala se pustil do kritiky vlády, a ačkoliv je sám dle svých slov přesvědčen, že on by se jako premiér do podobné situace nedostal, uživatelé sociální sítě si myslí opak.

V rozhovoru pro server okomentoval nová opatření, která dnes vyhlásil Roman Prymula. „Doufám, že kroky, které budou přicházet, budou zdůvodněny a přestane chaos, který v těch opatřeních byl. A že to bude konzultované i s Ústředním krizovým štábem a bude to mít nějakou logiku. My jsme pro to, aby toho co nejvíce zůstalo funkční,“ uvedl a dodal, že se kloní k otevřeným školám, podnikání a službám.

„Ale spokojen nejsem, promarnily se měsíce. Ten nástup nemusel být tak dynamický, kdyby vláda dělala, co měla. (…) Kdybych byl premiérem země v uplynulých měsících, tak bych se nikdy nedostal do této situace, ve které je vláda, to je třeba říci,“ odpovídal pak na to, co by měla vláda udělat, aby to byl správný krok a vysloužil si jeho podporu.

Fiala mluvil také o pondělní rezignaci Adama Vojtěcha, byl totiž právě jeden z těch, co k jeho rezignaci několikrát vyzývali. Vojtěch podle jeho mínění nezvládal situaci již nějakou dobu. A ačkoliv došlo k výměně ministrů a také k obnově činnosti Ústředního krizového štábu, po čemž volala opozice, Fiala spokojen stále není.

Fiala vyjádřil i postoj své strany na případné vyhlášení nouzového stavu. Pokud by přišel do Sněmovny návrh na žádost o nouzový stav, ODS by jej nepodpořila. Podle Fialy k tomu zatím není důvod.

Ze strany webu přišla i otázka ohledně kandidatury Miloše Vystrčila na prezidenta země. Fiala však na dotaz přímo neodpověděl a uvedl, že do prezidentských voleb je ještě daleko.

Řeč přišla také na řeporyjského starostu Pavla Novotného, který dříve uvedl, že by bylo v českém zájmu, aby prezident Zeman a premiér Babiš zemřeli. Kvůli tomu se ohradil také sám Fiala. Fiala uvedl, že v tomto týdnu má proběhnout setkání mezi ním a Novotným, aby začal korigovat své vystoupení. Zdůraznil, že jeho výroky jsou pro něj nepřijatelné.

„Některé výroky Pavla Novotného mě činí smutným, za některé se opravdu stydím, připadají mi za všemi hranami,“ konstatoval.

„Nevolitelná strana“

Předseda ODS se do kritiky vlády pustil také na Twitteru. „Ministr Prymula navrhuje přes média volno ve školách, bez toho, aby o tom věděl ministr školství Plaga. Ministr Hamáček zvažuje žalobu na SÚKL, který kritizoval diletantskou distribuci roušek seniorům. Nic se nezměnilo. Vláda se nepoučila. Chaos pokračuje...“

Ministr Prymula navrhuje přes média volno ve školách, bez toho, aby o tom věděl ministr školství Plaga.



Ministr Hamáček zvažuje žalobu na SÚKL, který kritizoval diletantskou distribuci roušek seniorům.



Nic se nezměnilo. Vláda se nepoučila. Chaos pokračuje... — Petr Fiala (@P_Fiala) September 22, 2020

​Zde však narazil, jelikož uživatelé sítě se pustili následně do něj. „Vy už jste vážně mimo. Měl byste si doplnit akademické vzdělání,“ napsal jeden z uživatelů.

„Fiala napíše hloupý status, pak ho smaže a vyplodí ještě větší bejkárnu,“ stálo v dalším komentáři.

Jiní vyzvali předsedu ODS, aby začal dělat něco užitečného. „Zníte mi jako žalobníček a uplakánek. To jste se naučil od svých pirátských kamarádů? Z toho mi je zle. Přestaňte všechno kritizovat a dělejte něco užitečného!“

Další pak napsali, že ve volbách mají jasno. „ODS je absolutně nevolitelná strana.“