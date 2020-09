„Před migranty morální dluhy nemáme.“ Klaus ml. vymezil své klíčové priority a prozradil, s kým by rád šel do koalice

Václav Klaus ml. v jednom z rozhovorů uvedl, jaká rozhodnutí chce prosazovat v případě, že se dostane do parlamentu či případně do koaliční vlády. Potenciální spolupráce s dalšími stranami bude záležet na tom, zda ta kooperace umožní plnění předvolebních slibů. Český politik rovněž odhalil, jaké vztahy má s poslanci různých politických uskupení.

Během rozhovoru, poskytnutého českým médiím, lídr politického hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší popřel tvrzení o tom, že se snaží přilákat především voliče SPD. Ujistil totiž, že jeho cílem je oslovit co nejvíc lidí, a to včetně těch, čí názory na jednotlivé otázky jsou občas v rozporu s jeho vlastními představami. Názorným příkladem je dle Klause mladšího pohled na režim Lukašenka v Bělorusku, na který on sám má jednoznačně kritický názor na rozdíl od části příznivců Trikolóry. A uvnitř hnutí nepanovala shoda ani například v případě snahy Klause ml. prosazovat podporu českých výrobků v obchodních řetězcích, tento záměr totiž narazil na odpor ze strany zastánců volného trhu a principů nezasahování státu do hospodářství. Český poslanec nesouhlasí ani s cejchováním, jehož terčem se stává hnutí na sociálních sítích, když se mluví o členech Trikolóry jako o fašistech.

„Když si vezmu naše senátní kandidáty v Praze, jeden je univerzitní profesor, další je profesor, jiný předseda handicapovaných. Máme často lidi kulturně na úrovni. Proto se mi nelíbí atmosféra, která proti nám panuje,“ vyslovil svou nespokojenost český politik.

Tahat sem migraci není v zájmu ČR

Důležitou výzvou je v současné době ohrožení tradic, myslí si Václav Klaus mladší. Česko je bohatá země a samozřejmě nikdo netrpí hlady, ale na druhé straně je těžké si nevšimnout zhoubných tendencí v řadě oblastí. Jedná se především o likvidaci průmyslu, škodlivé energetické a hospodářské politiky a šíření kulturního marxismu. Spolu s tím se vyskytuje i hrozba diktatury a diskriminace lidí majících nepohodlné názory.

„Upřímně, když teď budete někde na fakultě nebo v nějakém uměleckém prostředí, tak tam říkat názory, které říkám já, nebo se přihlásit k Trikolóře, si už nemůžete dovolit. Společnost se mění a já před tím varuji,“ zdůraznil český politik.

„Jak ukazují příklady ze světa, rychle se to může měnit k větším číslům a horší situaci. Každopádně zájem české společnosti určitě není tahat sem migraci,” prohlásil šéf Trikolóry.

Být v opozici nemá smysl

Jednoznačně odmítavé stanovisko má Klaus mladší i vůči jakémukoliv povinnému přerozdělování migrantů. Podle něj může přijetí uprchlíků postupně přispět k sociální a politické destabilizaci společnosti, což se právě děje v západoevropských státech. Navíc Klaus ml. tvrdí, že Česko nemá žádné závazky anebo morální dluhy před lidmi z těchto států, jelikož jsme nikdy neměli kolonie a nezneužívali národní bohatství jiných zemí. I když nepopírá, že by přijetí pár stovek migrantů těžko mohlo nějak výrazně zhoršit situaci v zemi, může to být podle něj jen prvním krokem.

Účast v koaliční vládě by pro Trikoloru nebyl zásadní problém. Václav Klaus mladší je přesvědčen, že být ve vládě se vyplatí víc, než pořád zůstávat v opozici. Nevylučuje totiž sestavení koalice s tím, kdo by podpořil či se nebránil prosazování priorit hnutí. Podotýká, že v jednotlivých oblastech má blízko k různým stranám, pokud třeba jde o ekonomiku, kulturu, tradiční hodnoty anebo sociální sféru.

„Když prosadíme výraznou část toho, co hájíme, tak chceme jít do vlády. Nemá smysl mít několik poslanců, být v opozici a sedět v parlamentním bufetu, ječet, co všechno špatně vláda dělá, a čekat na další volební období,“ vymezil svou pozici Klaus ml.

Dále Václav Klaus ml. prohlásil, že v případě, že se jeho hnutí po příštích parlamentních volbách dostane do sněmovny, nebude vylučovat sestavení koalice s jakoukoliv stranou, pokud bude podporovat hodnoty a priority Trikolóry.

„Například nižší zdanění práce, zabránění cenzuře ve veřejném prostoru, navrácení svrchovanosti nad touto republikou, zastavit inkluzi ve školách, chránit český průmysl proti zeleným šílenostem. Když budeme mít pocit, že nás ta druhá strana úplně nepodvede, tak se to budeme snažit prosadit s ní,“ uzavřel celou věc politik.