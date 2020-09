Předseda Milionu chvilek Minář skončil ve své funkci. Plánuje jít do politiky

Podle serverů se vzdal své funkce již v minulém týdnu v pátek. O víkendu v sobotu si pak spolek zvolil nového předsedu, a to Benjamina Rolla. Ten ve spolku působí od začátku jeho vzniku a je studentem teologie na vysoké škole.

Minář konstatoval, že stále trvá slib o tom, že se Milion chvilek nestane volební hnutí a zůstane občanskou iniciativou.

„Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky,“ sdělil.

Vysvětlil, že nechce spolek zatěžovat úvahami o vstupu do politiky. Z toho důvodu se rozhodl, že funkci předal k dispozici. Myslí si, že je nutný vznik nového politického hnutí, které by oslovilo část voličů, které neoslovila sněmovní opozice. Stejně tak cílí i na dosavadní nevoliče. Založení hnutí a možný vstup do politiky okomentoval tím, že se rozhodne do deseti dnů a po krajských volbách se rozhodne definitivně.

„Je to opravdu široká paleta lidí. Mladší, starší, z regionů, z Prahy, mají za sebou velmi úspěšné kariéry z byznysu, akademické sféry, někteří mají zkušenosti i z politiky,“ uvedl Minář s tím, že se stýká s potenciálními kandidáty nebo experty, kteří by s ním měli zájem o spolupráci.

Mikuláš Minář v roli předsedy končí. Novým předsedou se stal Benjamin Roll. Role Milionu chvilek ale zůstává stejná. Hnutí Milion chvilek pro demokracii totiž zdaleka není tvořeno jen předsedou. Tvoří ho všichni aktivní lidé, kteří věří společné myšlence. https://t.co/UJmEQL4wbc — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) September 28, 2020

Spolek informoval o nové situaci také na sociální síti Twitter. „Mikuláš Minář v roli předsedy končí. Novým předsedou se stal Benjamin Roll. Role Milionu chvilek ale zůstává stejná. Hnutí Milion chvilek pro demokracii totiž zdaleka není tvořeno jen předsedou. Tvoří ho všichni aktivní lidé, kteří věří společné myšlence,“ napsali.

​Připomeňme, že Milion chvilek jako spolek vznikl v roce 2017 po sněmovních volbách. To tehdy vyhrálo hnutí ANO s premiérem Babišem. Spolek se angažuje v pořádání demonstrací, kterými kritizuje kromě jiného střet zájmů premiéra či nedodržování volebních slibů. Mikuláš Minář je český aktivista, od ledna 2018 byl předseda spolku Milion chvilek.