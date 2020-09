Hamplová: Kdo penězi přispěl Chvilkařům na lepší zítřky se dnes může cítit podveden

„Jsme zachráněni! Vážně - je přece super, jak se ta spousta lidí složila mladému pánovi na osobní politickou kampaň, a taky je skvělé, jak do politiky míří lidé, co už toho v životě „tolik” dokázali a „tolik” toho umí. Ti by přece nejlépe rozhodovali o nás – co jsme tak staromódně přízemní, že se živíme normální prací, a politika vždy následovala až jako druhá v řadě,“ uvedla právnička.

Podle jejího názoru se Minářovi podařilo podvést své příznivce slovy o tom, že svým působením ve spolku neusiluje o osobní politickou kariéru.

„Ale hezky to klučina na všechny zahrál, všechna čest. Ti lidi mu na to fakt skočili, že nejde o jeho osobní politickou kariéru. Ovšem už jak si začal vyplácet za ono demonstrování plat (!!!), bylo jen otázkou času, kdy přizná barvu. A je to tu. Až se tomu nechce věřit, že tak brzo,” napsala na svých sociálních sítích Haplová.

Všichni, kdo Chvilkařům přispěli na provoz, byli podle slov advokátky zneužiti a podvedeni. Jakákoli politická strana, do níž vstoupí osoba charakterem podobná Mikuláši Minářovi, je údajně nevolitelná.

„Takže – nešlo o žádných „milion chvilek pro demokracii”, ale o způsob zajištění současné i budoucí obživy mladého pana zakladatele. A lidí kolem něj... Všichni, kdo chvilkařům ze svých platů přispěli na jejich účet s vírou v lepší zítřky, se tak dnes mohou právem cítit podvedeni. Neb byli zneužiti. Respektive došlo k „privatizaci” jejich příspěvků ve prospěch osobních cílů jednoho mladého muže,“ myslí si právnička.

„PS: Každý subjekt, který někoho takového vstřebá, je pro normální lidi nevolitelný,“ uzavřela Jana Hamplová svůj příspěvek.

Minář rezignoval

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii rezignoval na svůj post. Má v plánu vstoupit do politiky. Podle informací médií se Minář vzdal funkce již během minulého pátku. Následně byl zvolen nový předseda spolku, jimž se stal Benjamin Roll.

Minář se prý chystá vytvořit politické hnutí, které by oslovilo voliče, které není schopná oslovit opozice.