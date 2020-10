To je úžasné, spiknutí nenávisti neprošlo, reaguje na volební výsledky Babiš. Levici zbyly jen oči pro pláč

Premiér především poděkoval všem občanům, kteří i přes složitou epidemiologickou situaci přišli k volbám.

„Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám. Je úžasné, že se nebáli v tomto období covidu-19 a přišli volit. A samozřejmě chci hlavně poděkovat našim voličům, našim sympatizantům. Myslím, že je to skvělý výsledek,“ radoval se Babiš. „Vypadá to, že budeme mít větší počet hlasů než v roce 2016, to je úžasné,“ dodal.

„Měl jsem z toho obavy. Protože ta mediální masáž, i České televize, ta poslední superdebata, byla neuvěřitelná. Od rána do večera… Nesmírně si toho vážím,“ dodal Babiš s tím, že pro něj výsledek slouží jako „ohromná dávka energie“, aby byl v politice i nadále.

Analytici však upozorňují, že i navzdory svému drtivému vítězství bude mít hnutí ANO problém sestavit v krajích koalici a jeho rivalové jej mohou odsunout do opozice. Zástupci ANO ostatně již začínají vystupovat s nabídkami spolupráce. Například v Moravskoslezském kraji nabídlo koalici KDU-ČSL.

Nicméně na tiskové konferenci Babiš uvedl, že pro něj není tak důležité, jaké koalice vniknou.

„Důležité je, že jsme vyhráli. To jsem chtěl,“ zdůraznil Babiš. „Všichni mluví o tom, jak porazit Babiše. To spiknutí nenávisti. To bylo neuvěřitelné v těch debatách. Ne, co Babiš zvládl udělat a udělal v politice. A myslím si, že toho není málo. My jsme tady bohužel po revoluci nezavedli většinový systém. Ale my ho v podstatě máme. Hnutí ANO s Babišem proti všem,“ řekl předseda vlády s tím, že počítá, že se opět strany budou spojovat proti hnutí ANO.

„Ve Sněmovně celá opozice nevnímá, co dělá vláda, podstatné je spojit se proti hnusnému Babišovi, teď to řekla paní Pekarová Adamová (předsedkyně TOP 09, pozn. red.). Hlavně, aby se všichni spojili. To je směšné,“ rozčílil se na opozici Babiš.

Ohledně senátních voleb Babiš prohlásil, že je nesledoval. „Ani nevím, jak to tam vypadá,“ řekl. Za ANO postupuje do druhého kola senátních voleb 9 kandidátů. Stejný počet postupuje i za ODS. Do druhého kola se podařilo dostat až 11 kandidátů za STAN. O funkci senátora se ve druhém kole bude rovněž ucházet 7 kandidátů za KDU-ČSL a 4 za ČSSD. Za TOP 09 se do druhého kola probojovali 3 kandidáti a Pirátům se do druhého kola podařilo dostat 2 kandidáty.

Propad levice

Naopak z voleb může být nešťastná levice, tj. ČSSD a KSČM. Sociální demokraté získali pouze 4,92 % hlasů a tím pádem 28 mandátů. Ještě hůře dopadli komunisté s 4,76 % a 13 mandáty.

„Rozhodně to nebyla nějaká fatální prohra vlády, nebylo to referendum o vládě, spíš překopírování aktuální politické podpory do volebních výsledků,” zhodnotil výsledek vicepremiér.

Na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků předseda ČSSD Jan Hamáček připustil, že výsledek mohl být o dvě procenta lepší. Výsledky krajských a senátních voleb ho však údajně nepřekvapily a podle něj odpovídají dlouhodobému postavení ČSSD na politické scéně.

Sociálním demokratům se podařilo získat přes 10 % na Vysočině, v koalici pak v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji.

„Ukazuje se, že tam, kde jsme nasadili lidi, kteří jsou úspěšní v regionální politice, mají za sebou i úspěšné vládnutí i zvládnutí koronakrize, se výsledky dostavily,” konstatoval Hamáček.

Po minulých volbách, v nichž ČSSD zvítězila ve dvou krajích, si strana dokázala vyjednat pět hejtmanů. Hamáček odmítl, že ČSSD udělala chybu, když v předvolební kampani vsadila na téma úspěšného jarního boje s koronavirem. Uznal ale, že za výsledky nese odpovědnost. Nicméně z vedení odstupovat nehodlá.

„Jako vedení se budeme kolektivně zpovídat sjezdu,” podotkl.

Na výsledky reagoval i předseda KSČM Vojtěch Filip, podle něhož se jedná o velkou ztrátu, kterou je nutné analyzovat. Komunisté například poprvé od roku 2000, kdy vznikly kraje, vypadli z jihomoravského zastupitelstva. KSČM dalo svůj hlas 4,47 % voličů, a strana tak nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva.

Dvojka na komunistické kandidátce Filip Zachariáš ČTK řekl, že volební výsledek je obrovské zklamání a že bude třeba stranu proměnit. Musí se například naučit oslovovat voliče přes sociální sítě.

„Přátelé, děkuji všem, kteří přišli k volbám a dali hlas KSČM. Výsledek však dobrý není. Příčiny známe, ale je potřeba je umět i pojmenovat a chtít to řešit. Uvidíme, zda je to už dostatečná facka,“ napsal na Facebooku komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Opozice slaví

Petr Fiala, šéf občanských demokratů, kteří získali necelých 7 % a 53 mandátů v krajských volbách, prohlásil, že opoziční strany jsou ve srovnání s vládními silnější.

„Ukázalo se, že demokratická opozice má většinu a to je velká, podstatná a nadějná zpráva z těchto voleb,“ řekl Fiala. „Pokud udržíme úspěšnou spolupráci z těchto voleb i pro volby sněmovní, tak to bude znamenat, že dokážeme odstavit hnutí ANO od vlády a vyměnit vládu České republice,“ doplnil.

Předseda ODS dále vyzdvihl, že se opozici podařilo sestavit konzervativně-liberální koalice a výrazně tak snížit náskok hnutí ANO.

ODS bude podle něj preferovat v koalicích středopravé strany, usilovat bude i o několik funkcí hejtmanů. Fiala doufá, že ODS udrží pozici předsedy Senátu, kterou nyní zastává Miloš Vystrčil.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová rovněž vyzdvihla spolupráci tzv. demokratických stran a reagovala tak na povolební výroky Andreje Babiše.

„Krajské volby daly jasný vzkaz - spolupráce je cesta, jak hnutí ANO porazit ve volbách do PS. Děkuju našim voličům za přízeň a můžu slíbit, že budu tvrdě pracovat, aby tohle byl jen začátek, na jehož konci bude konec vlády oligarchy,“ napsala na Facebook.

„Ze slov Andreje Babiše na mou adresu o ‚spiknutí nenávisti‘ je vidět, jaký má strach ze spolupráce demokratických stran. Je mým úkolem zasadit se o to, aby se tento strach proměnil v jeho porážku a naše vítězství,“ dodala na Twitteru.

Neskrývanou radost mají i Piráti, kteří se v krajských volbách umístili na druhém místě s 12 % a 91 mandáty.

„Podařilo se nám tak pokořit další metu. Nyní jsou Piráti ve vedení třech největších měst v České republice, Ostravy, Brna a Prahy, máme místopředsedu Evropského parlamentu a budeme se podílet na správě všech českých krajů,“ oznámil předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.