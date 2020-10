Už zase korýtka? Na ODS se zvrhla kritika kvůli paktování s ANO a porušení slibů. Fakt komedianti, zaznělo

Vývoj událostí v Moravskoslezském kraji ukázal, že rivalita mezi ANO a ODS na celostátní úrovni se nepromítne do místní politiky, alespoň v tomto regionu. Současný hejtman Moravskoslezského kraje a člen hnutí ANO Ivo Vondrák totiž oznámil, že představitelé čtyř politických stran, a sice ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD, se dohodli na vytvoření koalice. Připomeňme, že předchozí koalice zahrnovala zastupitele ANO, ODS a lidovce, po uplynulých volbách se k nim přidají i sociální demokraté.

„Dohodli jsme se, že rozšíříme stávající koalici o další politický subjekt, je to ČSSD,“ prohlásil hejtman Vondrák. „Dohodli jsme se na tom, že ANO bude mít kromě hejtmana další čtyři náměstky, ODS dva náměstky, jednoho radního, KDU-ČSL bude mít dva náměstky a ČSSD bude mít jednoho radního,” dodal.

Voliči mají výhrady

Ivo Vondrák rovněž uvedl, že v budoucnu v kraji mají proběhnout důležité strategické změny. Jedná se především o transformaci ekonomického systému, který má být nově založen na nových technologiích namísto současného uhelného průmyslu. Právě tím Vondrák odůvodnil zapojení sociálních demokratů do nové koalice, podle jeho názoru provedení těchto reforem bude vyžadovat podporu větší části veřejnosti. Vysvětlil také to, proč do koalice byli pozvaní zastupitelé ČSSD, ale ne Piráti. Je přesvědčen, že sociální demokraté mají více zkušeností pro to, aby se zúčastnili uskutečňovaní strategických reforem v kraji.

Zprávy o tom, že ODS je ochotná vstoupit do jedné koalice s představiteli ANO, se značné části veřejnosti moc nezamlouvaly. Na sociální sítí Facebook se objevila řada výtek na adresu vedení ODS, a to kvůli údajnému paktování s hnutím, v jehož čele stojí současný premiér Andrej Babiš.

„Neříkal včera Fiala, s kým do koalic nepůjdou? Komedianti fakt všechno,” podotkl uživatel Radek Vlášek.

Někteří komentující však oponovali a uváděli, že vedení ODS, stejně jako lidovci, zpočátku neodmítalo možnost vytvoření koalice s ANO, a proto o žádné porušování slibu nejde. Navíc upozornili, že ODS nemá výhrady vůči tamějšímu hejtmanovi Ivu Vondrákovi, a proto jsou ochotní s ním spolupracovat.

„Vondrák je z jiného těsta než Babiš. I jej kritizuje, takže tam je situace jiná,” sdělila svůj pohled Lenka Prokšová Zuská.

Nicméně mnozí tyto argumenty nepovažovali za přijatelné.

„ODS se paktuje s ANO? To ten Fiala na celostátní úrovni jen kecá? Raději do opozice než s ANO. Anebo najednou ne?” vyčítá šéfovi ODS Martin Hodek.

Zazněla také obvinění ze zištných zájmů.

„ODS - už zase korýtka?” ptá se Hanka Pilátová.