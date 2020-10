V reakci na výsledky senátních a krajských voleb dá vedení KSČM v pátek k dispozici své funkce

Po poradě úzkého vedení strany oznámil předseda KSČM Vojtěch Filip, že on i místopředsedové strany dají na pátečním jednání Výkonného výboru KSČM k dispozici své funkce. Filip to uvedl ČTK a České televizi.

Uvádí se, že toto rozhodnutí je reakcí na výsledek senátních a krajských voleb. V těch totiž komunisté neuspěli. Zároveň ovšem nevyloučil, že se na dalším sjezdu KSČM, který se bude konat v listopadu, znovu bude ucházet o funkci předsedy strany.

Vystoupení před novináři se zúčastnili všichni členové vedení kromě Kateřiny Konečné, která je momentálně pracovně ve Štrasburku. Podle Filipa by se však Konečná měla již pátečního jednání zúčastnit.

„Je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to. Je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v devíti krajích, a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii,“ konstatoval v rozhovoru pro Právo.

To, že bude předsednická funkce strany k dispozici, potvrdil pro iDNES.cz již včera. A již v rozhovoru pro Právo pak uvedl, že o tomto kroku uvažuje. Právě po skončení senátních a krajských voleb se nechal Vojtěch Filip slyšet, že se jedná pro stranu o velkou ztrátu a historický volební neúspěch.

Dodal, že tento výsledek tak bude mít jistě dopad i do personálního obsazení. „Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok. Ale sedm týdnů před sjezdem nikdo nemůže utíkat,“ dodal.

Jiní voliči

Podle jeho mínění se objevuje všude kolem strach z pandemie a lidé tak nevnímají to, co KSČM pro voliče udělala. Dále konstatoval, že strana není dostatečně schopná reprezentovat svou práci. V neposlední řadě uvedl, že ztráta více než 130 tisíc hlasů je zapříčiněna tím, že k volbám přišli jiní voliči.

„My sice máme své voliče, ale někteří měli strach k těm volbám vůbec jít a šlo o starší voliče, kterých máme hodně,“ vysvětlil.

Co se týče samotných výsledků voleb, pak připomeňme, že v krajských volbách po sečtení 100 % hlasů s velkou převahou vedlo hnutí ANO s necelými 22 % a 178 mandáty. Strana premiéra Andreje Babiše tak zvítězila v deseti krajích. Na druhém místě jsou Piráti (12 %) s 91 mandáty, které následuje ODS (6,97 %) s 53 mandáty, SPD (6,14 %) s 35 mandáty a STAN (6 %) s 40. Sociální demokraté získali pouze 4,93 % a 28 mandátů. Komunisté se musí spokojit s 4,76 % a 13 mandáty, zatímco KDU-ČSL mají 5,1 % a 33 mandátů.