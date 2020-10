K senátním volbám: Budoucnost Němcové je skoro jasná, ještě jasnější se vidí její minulost

Vzhledem k tomu, že dnes Němcová kandiduje z Poslanecké sněmovny do Senátu, portál vytáhl téma vzdělání Němcové, které kdysi budilo zájem.

Připomíná se, že před časem si senátor Václav Hampl kopl do Němcové kvůli absenci univerzitního diplomu. Členka ODS se však k tomu stihla vyjádřit dlouho předtím, než ohlásila svou kandidaturu do Senátu.

Politička zastává názor, že už svým způsobem vyšší vzdělání absolvovala.

„Ve vysoké politice se pohybuji řadu let. Měla jsem možnost se pohybovat vedle Václava Klause, který dosahuje velmi vysoké ekonomické i politické úrovně. Z diskusí s ním jsem si odnesla opravdu hodně a dostala se hodně daleko. Takže vysokou školu nepostrádám,“ uvedla ještě v roce 2013.

V tomtéž roce popsala serveru iDNES i své záměry, které se týkaly studia.

„Chtěla jsem studovat keramickou školu – umělecký obor. Tam jsem se nedostala. Pak už to bylo jedno. Šla jsem studovat, kam mě přijali bez přijímacích zkoušek,“ sdělila.

Z toho, že jí chybí diplom o vysokém vzdělání, politička mindráky nemá.

„Ale cítím v okolí, že se na to někdy lidé dívají jako na velký handicap. Kdyby to bylo dnes možné, tak bych si vysokou školu velmi ráda udělala. Abych řekla pravdu, já už jsem jakousi vysokou školu prodělala,“ zdůraznila Němcová.

Svérázným substitutem univerzitního vzdělání lze údajně považovat dvacet let práce Němcové na statistickém úřadě, kterou politička vnímá jako dobrou školu.

„Naučilo mě to základnímu statistickému řemeslu. Výhodu vidím v tom, že dnes umím číst čísla jinak. Umím si je dát do souvislostí,“ zdůraznila členka ODS.

Dále server PL připomněl, že se tento rok nicméně soupeř Němcové profesor Václav Hampl objevil na billboardech s heslem Vysoká škola života nestačí.

I když zde není přímá narážka na Němcovou, někteří v tom shledávají jasný odkaz na představitelku ODS, jejíž akademické vzdělání končí dokončením Střední zemědělské a technické školy v Havlíčkově Brodě.

Na stranu Němcové se postavil její kolega z ODS Pavel Novotný.

„Petr Hampl je naprostý ubožák, projevil to při (a po) volbě Miloše Vystrčila předsedou Senátu, projevuje to teď. Normálně už bych se do toho vložil, ale vyřídím to s ním po volbách, vím, že by to Mirka tak chtěla,“ uvedl starosta Řeporyjí, přičemž si spletl Václava Hampla se sociologem Petrem Hamplem.

Podotýká se, že mezi nadšence Němcové patří i herečka Aňa Geislerová, která také nemá dokončenou vysokou školu.

Zmínka o vzdělání Němcové serverem PL, který rovněž zveřejnil fotografii političky spolu s Michaelem Žantovským a Vítem Rakušanem z jejího Facebooku, vyvolala ostřejší slova, než která čteme v patřičné publikaci.

„Vysoká škola nechybí, ale jinak chybí vše,“ zareagovala Věra Škorpíková.

„No tohle je pěkně povedená partička KAZISVĚTŮ!“ napsal Václav Korn.

„Elita idiotů a debilů pěkně vedle sebe!“ vyslovila se Hana Klášterská.

„Jo škola ve vysoké politice, to je dle Němcové nad všechny VŠ… Tak co ukradne teď????“ dotazuje se Vlasta Jindrová.